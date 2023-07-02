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Отток из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года

Bloomberg: отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года
Инвесторы переводят активы из европейских фондов в американские. Эксперты Morgan Stanley ожидают коррекцию на рынке акций Европы, которая вернет его к уровням прошлого ноября
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Евро/Доллар EUR/USD $1,091 +0,1% Купить
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Европейские фонды столкнулись с оттоком инвестиций, тренд удерживается в течение 16 недель подряд, причем на прошлую неделю пришлось самое значительное изъятие в объеме $4,6 млрд, общая сумма с начала года приблизительно составляет $27 млрд. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, изучив данные EPFR Global, пишет Bloomberg.

Инвесторы вместо фондов ЕС отдают предпочтение США. Агентство пишет, что это связано с их растущей заинтересованностью в технологиях с высокой капитализацией; свою роль также сыграла мощность американской экономики на фоне опасений по поводу ослабления глобального роста. Индекс американской биржи высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 близок к рекордным показателям за первое полугодие.

В конце этой Bloomberg отмечал, что европейские фондовые индексы упали до минимума за несколько месяцев. Инвесторы избавлялись от акций компаний, которые производят предметы роскоши, а также фирм в энергетическом секторе. Это произошло после публикации информации о том, что восстановление экономики Китая замедляется.

Аналитики Morgan Stanley считают, что на рынке европейских акций этим летом произойдет коррекция на 10% из-за замедления роста экономики и ухудшения ситуации с ликвидностью. С начала 2023-го индекс MSCI Europe Index, который включает акции компаний с высокой и средней капитализацией в 15 странах Европы, вырос примерно на 9%. Коррекция вернет европейский рынок акций к уровням ноября 2022 года.

 

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Евросоюз фонды экономика Евросоюза Инвестиции
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