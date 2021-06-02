Госдума приняла запрет для банков о навязывании «галочек» в договорах

Госдума одобрила предложение запретить банкам и другим кредитным организациям вместо подписей клиентов заранее проставлять галочки в договорах. Это должно помочь справиться с практикой безальтернативного навязывания услуг

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла поправки о внесении изменений в закон «О потребительском кредите». Теперь кредитору будет запрещено проставлять согласие с условиями кредитования за заемщика без его собственноручной подписи.

«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика», — пояснил смысл закона спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко отметила, что Роспотребнадзор регулярно рассматривает жалобы на навязывание услуг в кредитных договорах, в которых вместо подписей клиента заранее проставлены галочки, передает «Парламентская газета». Обычно Роспотребнадзору удается через суд добиться разрыва таких договоров в части навязанных услуг, но на это ведомству приходится тратить время.

Согласно последнему отчету Центробанка, в первом квартале 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9% (показатель рассчитывается как отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов населения). Только задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 10 трлн руб.