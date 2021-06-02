«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

«Тинькофф» предложил систему анализа входящих звонков, которая должна помочь находить телефонных операторов, обслуживающих мошеннические вызовы. Участники рынка расходятся во мнении, поможет ли это бороться с социальной инженерией

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Тинькофф Банк предложил рынку создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. Инициатива направлена на обсуждение в Ассоциацию банков России, рассказал РБК представитель кредитной организации. По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предложения Тинькофф Банка находятся в работе: «Пока идет процесс формирования рабочей группы, так как состав ее достаточно широкий».

«Роскомнадзор заинтересован в выработке наиболее эффективного решения для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров и готов принять участие в обсуждении инициативы Ассоциации банков России, в случае поступления соответствующего обращения», — сообщил РБК представитель РКН. РБК направил запрос в ЦБ.

Зачем нужна система

«Наша инициатива, в отличие от других, направлена не на ужесточение наказания [операторов] или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, которые позволяют совершать мошенникам звонки с подменными номерами», — говорит представитель Тинькофф Банка. Предложение, по его словам, должно помочь отрегулировать ситуацию, накладывая санкции на операторов связи, пропускающих вызовы своих абонентов с подстановкой номера из чужой нумерации, и сформировать реальную статистику по мошенническим звонкам.