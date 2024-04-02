Эксперты спрогнозировали ужесточение условий кредитования малого бизнеса

В 2024 году российские банки станут жестче оценивать заемщиков из малого и среднего бизнеса, считают в «Эксперт РА». Хотя портфель таких кредитов пока имеет высокое качество, банки ожидают роста рисков

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В 2024 году темпы кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) замедлятся до 20% на фоне ужесточения банками условий выдач ссуд, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, спрос клиентов на заемные средства останется высоким «благодаря росту экономики, сниженной конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и высокой адаптивности сегмента к меняющимся условиям». Однако выдачи кредитов могут сдерживаться из-за «возможной реализации накопленных за последние годы рисков».

По итогам прошлого года портфель кредитов МСБ увеличился на 29%, в целом за 2021–2023 годы этот сегмент рынка рос темпами около 30% в год.

«Риски, которые были накоплены более чем за трехлетний период интенсивного роста в этом сегменте, могут начать кристаллизовываться в этом году. Уже назревает такая ситуация, что будет рост стоимости риска, это ожидаемая банками тенденция», — говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. В 2024 году прогнозы по чистой прибыли банковского сектора сдержанные, повторения прошлогоднего рекорда не ожидается, напоминает аналитик. Это, по его словам, вынудит банки фокусироваться на более интересных с точки зрения маржинальности сегментах.

«Да, в сегменте МСБ более высокая маржа, чем в кредитовании крупного бизнеса, но львиная доля государственной помощи и софинансирования идет в пользу крупных компаний, поэтому допускаем, что в 2024 году банки предпочтут перераспределить часть своего капитала на кредитование этого сегмента. В этих условиях у банков может появиться мотивация снизить свою активность в сегменте МСБ», — заключает Корнев.

По данным Банка России, на 1 февраля 2024 года задолженность малых и средних предприятий по кредитам составляла 12,49 трлн руб. На ту же дату ссуды в банках имели примерно 601 тыс. компаний. У 11,8% из них были просрочки по кредитам — это максимальная доля с февраля 2019 года, но примерно таких же уровней показатель достигал года назад (11,7% на 1 марта), а также в мае 2020 года — 11,5%. Объем просроченной задолженности на 1 февраля составил 643,8 млрд руб., он постепенно растет, но медленнее, чем портфель. Доля плохих долгов МСБ в общем объеме выданных кредитов составляла 5,2%.

Чего ждать малому бизнесу

Как поясняет Корнев, изменение риск-политики банков в отношении потенциальных заемщиков из сегмента МСБ может проявляться в двух формах.

«Скорее всего, мы увидим ужесточение лимитов по кредитам компаниям МСБ — они либо снизятся, либо останутся на уровнях 2023 года. Второй элемент этого ужесточения может быть заложен в риск-модели банков: значительная часть кредитов в сегменте МСБ выдается с помощью кредитных фабрик — банки указывают какие-то важные для них параметры финансовой отчетности или характеристики залогового обеспечения, что влияет на уровень одобрения ссуд. Думаю, что участники рынка пересмотрят метрики и могут начать отсекать часть входящих заявок на кредиты от компаний МСБ. То есть снизится и число одобрений, и сумма одобренных кредитов», — ожидает аналитик «Эксперт РА».

Традиционно доля просрочки по кредитам МСБ выше, чем по ссудам крупным компаниям, добавляет Корнев: «На текущий момент мы пока не наблюдаем роста просрочки. Тем не менее мы ожидаем, что в течение 2024 года доля такой задолженности может увеличиться».

По сравнению с крупными компаниями малые и средние предприятия меньше подвержены санкционным ограничениям, а также быстрее могут переложить рост стоимости кредита на конечных потребителей товаров и услуг, сохраняя маржинальность деятельности, замечает младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «В 2024 году хотя и возможна определенная волатильность в динамике выдач, но при отсутствии внешних шоков тренд будет определенно растущий и можно прогнозировать квартальный рост выдач сегмента МСБ в размере 10–15%». Рост задолженности МСБ перед банками по итогам года может составить 15–20% на фоне продления программы поддержки кредитования субъектов МСБ до 2030 года и растущего интереса банков к этому сектору экономики, но «темпы роста окажутся ниже прошлогодних, учитывая заметный рост ставок», добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Тотального ужесточения политики банков в отношении малого и среднего бизнеса ждать не стоит, продолжает Богомолова: «Скорее всего, это возможно для отдельных отраслей, по которым растет статистика дефолтов. В целом риски закладываются в ставку».

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам, выданным МСБ, в декабре 2023 года достигла максимального значения за три года — 15,5%. «Наибольшие ставки наблюдаются у компаний, занятых в добыче полезных ископаемых (19,37%) и образовании (19,22%), наименьшие — у МСП из отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (6,88%)», — перечисляет Богомолова.

Для сегмента МСБ на рынке и так достаточно жесткие требования, но оценка заемщиков может стать еще более консервативной, говорит руководитель кредитного направления в банке «Точка» Ангелина Крашенинникова: «Это будет зависеть от политики конкретного банка и качества его текущего портфеля. Скорее всего, будет рост отказов и рост ставок по риск-профилю заемщика». В то же время в целом долговая нагрузка МСБ умеренная, а просрочка в этом сегменте меньше, чем по потребительским кредитам, оценивает она.