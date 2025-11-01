Бизнес в США вынужденно снизил цены из-за прекращения выпуска пенни

Дефицит одноцентовой монеты вынудил продавцов округлять цены в меньшую сторону, чтобы не нарушить законы и сохранить покупателей. Ассоциация розничной торговли США потребовала от конгресса принять меры

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Заправочные станции, сети быстрого питания и крупные магазины в США вынужденно снизили цены из-за прекращения чеканки монет номиналом в один цент (разговорное название — пенни), пишет Reuters.

Доступные в обороте пенни заканчиваются быстрее, чем ожидали розничные продавцы. Представители отрасли выразили агентству разочарование в связи с отсутствием пояснений от властей. По их словам, цены теперь вынужденно округляются в меньшую сторону, чтобы не вызвать гнев покупателей и не нарушить законы в некоторых штатах.

Kwik Trip, Sheetz, Kroger и другие сети продуктовых магазинов объявили о нехватке мелочи и попросили покупателей использовать безналичную оплату или брать с собой мелочь.

Нехватка одноцентовых монет нанесла ущерб торговым точкам по всей стране, как в городах, так и сельской местности, заявила Национальная федерация розничной торговли. Организация направила письмо лидерам конгресса США, в котором предупредила: «если в ближайшее время не будут приняты меры, законный расчет наличными с покупателями во все больших районах страны станет проблематичным». Там призвали внести ясность, имеют ли розничные продавцы право округлять итоговые суммы в большую или меньшую сторону.

«С этой проблемой сталкивается любой торговец, принимающий наличные», — пояснил Дилан Чон, старший директор по связям с государственными органами в этой ассоциации.

Пенни перестали выпускать по решению президента США Дональда Трампа, он объявил об этом в феврале. «Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально обходились нам дороже двух центов. Какое это расточительство! Поручил министру финансов США прекратить чеканить новые пенни. Давайте избавимся от ненужных трат в бюджете нашей великой страны, пусть даже это будет всего лишь пенни», — написал он.

Власти США не в первый раз озаботились этой проблемой. «Всякий раз, когда мы тратим больше денег на то, чем люди фактически не пользуются, это пример того, что нам, вероятно, следует что-то изменить», — сказал в 2013 году тогдашний президент Барак Обама. В 2023-м в конгресс был внесен законопроект, предлагающий изменить состав монет на более дешевый, но не получил поддержки.

Производство и распространение монеты в один цент требует траты 3,7 цента, следует из годового отчета Монетного двора США за прошлый год. Год к году этот показатель вырос на 20% в связи с подорожанием металлов, включая цинк и медь. За 2023 год в США выпустили в обращение около 4,1 млрд пенни.

Инициативы о прекращении чеканки мелких монет выдвигали и в России. «Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прошлой осенью.

Центробанк обращал внимание на снижение спроса на монеты. В 2025 году эмиссия монет составит 699 млн экземпляров, хотя двумя годами ранее было выпущено 878,5 млн монет. «Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию», — сказано в отчете об основных направлениях денежного обращения в России.