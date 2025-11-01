Мосбиржа закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в «Москва-Сити»

Группа Московской биржи купила офисные площади в строящейся башне в «Москва-Сити». Компания решила не реконструировать свое старое здание, а вместо этого перевезти сотрудников в новый комплекс

Фото: Лариса Дука / Shutterstock

Мосбиржа закрыла сделку по покупке офисных площадей в башне «Сити-4» в комплексе «Москва-Сити». Продавцом актива стал девелопер Sezar Group. Об этом РБК рассказал источник, близкий к бирже, информацию подтвердили представители обеих сторон сделки.

«Исторически сотрудники группы «Московская биржа» располагаются в нескольких собственных зданиях и арендованных площадях. Новая штаб-квартира позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Это особенно важно для Московской биржи как ключевого звена российской финансовой инфраструктуры», — сказал представитель биржи.

Руководитель департамента развития и перспективных проектов компании Георгий Новиков уточнил, что в сделку вошло несколько этажей в блоке А на первой линии делового центра «Москва-сити». Завершение строительства блока «А» намечено на первый квартал 2027 года.

Сейчас группа Мосбиржи размещается в двух собственных зданиях в Большом Кисловском переулке и на Спартаковской улице, а также в одном арендованном в Газетном переулке. Новые офисы должны стать «конкурентным преимуществом Московской биржи как работодателя для привлечения и удержания лучших талантов на рынке», подчеркнул представитель компании.

Детали сделки

Биржа выбирала между ремонтом основного офиса и покупкой нового здания. «Мы выбрали путь покупки, так как анализ площадей показал необходимость реконструкции устаревшего комплекса в Большом Кисловском переулке. Реконструкция — сложно контролируемый процесс с точки зрения расходов, сроков на согласование и получения разрешений соответствующих инстанций. На этот период компания, очевидно, не сможет использовать главный офис, что приведет к нехватке площадей», — отметили в пресс-службе компании.

Представители сторон не раскрыли общую площадь арендуемых офисов и сумму сделки. По словам двух консультантов на рынке коммерческой недвижимости, работавших с данным объектом, в сделку вошло порядка 30 тыс. кв. м офисных площадей в «Сити-4». Сама же башня будет включать в себя две очереди на 58,8 тыс. и 26,6 тыс. кв. м. Sezar Group, которая выступает девелопером проекта, в прошлом году закрыла сделку по покупке двух участков в «Москва-Сити» — № 4 и № 20. Ранее о переговорах по покупке части офисов Мосбиржей писал «Коммерсантъ».

Покупка 30 тыс. кв. м в данном объекте может обойтись в 14,4–15,6 млрд руб. без учета НДС, подсчитал директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. В целом стоимость квадратного метра в «Сити-4» руководитель департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает примерно в 700 тыс. руб. за кв. м (с учетом НДС).

Приобретение Московской биржей офисных площадей в данном проекте выглядит стратегически оправданным, рассуждает партнер NF Group Станислав Бибик. По его словам, это фактически последняя крупная площадка в «старом» кластере «Москва-Сити». Сам же бизнес-центр с эффективными планировками и современной инженерией соответствует требованиям крупных корпоративных клиентов к статусу, качеству и технологичности офисного пространства, объясняет он. Таким образом, для Мосбиржи это не только расширение, но и долгосрочная инвестиция в ликвидный актив, полагает эксперт.

«Мы видим устойчивый рост стоимости офисных активов: за девелоперский цикл от котлована до ввода цена квадратного метра в Москве в среднем увеличивается на 30–40%, а в премиальных локациях — до 1,5 раза. Это прямое следствие дефицита качественных площадей, роста строительных затрат и постепенного ухода крупных арендаторов в собственность», — говорит партнер Nikoliers (компания выступала консультантом сделки со стороны продавца) Игорь Темнышев. Доля свободных офисных площадей, доступных для аренды в Москве, составляет лишь около 5%, а ставки на аренду за пять лет вырастут еще на 25–30%, прогнозирует он: «Поэтому покупка офисов сейчас — не просто альтернатива аренде, а инструмент защиты и приумножения капитала в условиях сжимающегося предложения».

Среди других крупных сделок с недвижимостью в этом году — приобретение Т-банком здания Центрального телеграфа на Тверской улице, отмечает Белова. Кроме того, связанная с «ЛУКОЙЛом» структура стала владельцем бизнес-центра AFI2B рядом с Белорусским вокзалом, а Wildberries&Russ — бизнес-центра «Легион I» на Большой Ордынке, напоминает эксперт.