Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции

Нацбанк Белоруссии договорился с российским Центробанком о гармонизации монетарной политики. Об этом заявил председатель правления белорусского госрегулятора Павел Каллаур, передает «БелТА».

«Мы [с ЦБ] принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — это таргетирование инфляции», — сказал Каллаур.

По его словам, в России такой режим уже введен, тогда как в Белоруссии только предстоит реализовать его. «Мы предусматриваем, что если законодательство будет приведено в порядок для соответствия этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года», — добавил Каллаур.

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