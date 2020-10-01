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Токийская фондовая биржа после сбоя приостановила операции до конца дня

Фото:Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня. Сообщение об этом размещено на ее сайте.

«Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены», — говорится в нем.

Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей. В связи с этим биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. Работать в обычном режиме продолжила лишь биржа в Осаке, торговля фьючерсами на которой обрабатывается отдельной системой, передает агентство Kyodo.

Токийская фондовая биржа приостановила работу из-за технического сбоя
Финансы
Фото:Yuichi Yamazaki / Getty Images

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Токийская биржа биржевые торги
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