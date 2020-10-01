Токийская фондовая биржа приостановила работу из-за технического сбоя

Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей.

«Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации», — говорится в сообщении торговой площадки.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), торги были остановлены в 23:35 GMT (02:35 мск). В связи возникли проблемы с ведущими индексами Nikkei 225 и Topix. Это также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое).

Отмечается, что этот сбой стал первым с 2018 года, когда из-за проблем с торговой системой некоторые фирмы, работающие с ценными бумагами, не могли размещать заказы.

В мае текущего года Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Представитель торговой площадки в беседе с РБК Quote связал приостановку торгов с неполадками в программном обеспечении. Торги возобновились в 12:50 мск. Другие секции Московской биржи работали в штатном режиме.