Сколько денег россияне держат в банках «Яндекса» и Ozon. Инфографика
Банки, которые были запущены маркетплейсами, стали опережать классические кредитные учреждения по темпам прироста средств россиян. На депозитах Яндекс Банка этот объем увеличился с начала 2024 года в 2,5 раза — с 15,5 млрд до 38,2 млрд руб. В банке Ozon — до 10,4 млрд руб. При этом еще в мае 2023 года в банке «Яндекса» на счетах у россиян лежали только 0,8 млрд руб., а в Ozon — 0,4 млрд руб., показали расчеты РБК на основе их отчетности.
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