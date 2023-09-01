Траты на подготовку к школе сохранились на уровне прошлого года

В целом спрос на товары для школы и затраты на них остались на уровне прошлого года. Россияне чаще покупали учебную литературу, а реже — школьную форму и ранцы. При этом затраты больше выросли на последнюю группу товаров

В этом году спрос на товары для школы и объем затрат на них остался близким к значениям 2022-го, следует из аналитики сервиса «Продажи.рф» на основе полученных от оператора фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ) сведений. РБК ознакомился с исследованием.

За июль и август в магазинах, обслуживаемых оператором, россияне приобрели товаров для школы на сумму более 4,2 млрд руб., совершив около 22 млн покупок.

По сравнению с тем же периодом прошлого года на 21% выросло количество приобретаемых методических материалов и учебной литературы. При этом объем затрат на них увеличился лишь на 12%, а средний чек стал меньше на 17%, составив 507 руб. Чаще, чем годом ранее, россияне покупали тетради, бумажные изделия и бумагу покупали, а средний чек в категории стал ниже на 2%.

Спрос на обложки и папки вырос, а на письменные и чертежные принадлежности, товары для рисования и уроков труда — снизился. Цены в этих категориях изменились незначительно — средний чек увеличился на 1-3%.

Число покупок школьной формы, рюкзаков и ранцев по сравнению с прошлым годом снизилось на 16%. В то же время эти товары подорожали больше других: средний чек по ним составил около 2450 руб. на школьную форму (+14% к прошлому году) и 2140 руб. — на рюкзаки и ранцы (+15%).

Согласно недавнему исследованию сервиса «Долями» от «Тинькофф», большинство россиян (83%) были уверены, что сборы ребенка в школу в этом году будут более затратны по сравнению с прошлым годом. При этом три четверти опрошенных в рамках исследования отмечали, что школьные траты растут по мере взросления ребенка. Остальные считают, что расходы остаются примерно на одном уровне.

По данным аналитиков, 84% родителей ищут разные способы сэкономить в связи с тратами к 1 сентября. Чаще всего они покупают нужные товары в период акций и скидок (58% опрошенных) или заранее копят на такие расходы (32%). Около 22% респондентов рассказали, что приобретают все необходимое до начала роста цен (например, весной), а 16% — уже после начала учебного года на распродажах. Еще 8% опрошенных оформляют рассрочку, а 7% пользуются сервисами оплаты частями, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году.