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Финансы ,  
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Какой доход чаще всего получают россияне. Инфографика

Четверть россиян получают доходы от 27 тыс. до 45 тыс. руб.

Больше четверти россиян — 26,2% — получают доход около 27–45 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата. Меньше 7 тыс. руб. получают менее 1% россиян, больше 100 тыс. руб. — 11,2%. В среднедушевые доходы Росстат включает как заработную плату, так и доходы от самозанятости, доходы от собственности, социальные выплаты.

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доходы россияне Росстат
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