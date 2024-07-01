Какой доход чаще всего получают россияне. Инфографика

Больше четверти россиян — 26,2% — получают доход около 27–45 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата. Меньше 7 тыс. руб. получают менее 1% россиян, больше 100 тыс. руб. — 11,2%. В среднедушевые доходы Росстат включает как заработную плату, так и доходы от самозанятости, доходы от собственности, социальные выплаты.