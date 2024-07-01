Какой доход чаще всего получают россияне. Инфографика
Больше четверти россиян — 26,2% — получают доход около 27–45 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата. Меньше 7 тыс. руб. получают менее 1% россиян, больше 100 тыс. руб. — 11,2%. В среднедушевые доходы Росстат включает как заработную плату, так и доходы от самозанятости, доходы от собственности, социальные выплаты.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ