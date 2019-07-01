В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

Пользователи Тинькофф Банка жалуются на невозможность воспользоваться сервисом. В банке обещают решить проблему

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой. «Нет доступа к приложению и личному кабинету», «Код ошибки каждый раз новый», «Уже час как не могу зайти в приложения банка», — жалуются пользователи на странице сервиса Downdetector.

Из статистики сервиса следует, что подавляющее большинство пользователей (84%) не могут даже войти в систему.

Жалобы на сбой в работе приложения появились и на официальной странице Тинькофф Банка в сети Twitter. Сотрудники банка в ответ приносят извинения и обещают в скором времени все исправить.