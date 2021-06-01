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Финансы ,  

Власти обсудили продление программы льготной ипотеки с новыми условиями

Власти обсуждают продление программы льготной ипотеки, рассказали источники РБК. Речь идет о повышении ставки по ней с нынешних 6,5% и урезании лимита на размер выдаваемого кредита
Фото: Семен Лиходеев./ ТАСС
Фото: Семен Лиходеев./ ТАСС

Власти могут продлить программу льготной ипотеки, но изменить ее условия, в частности повысить ставку, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, знакомые с обсуждаемыми вариантами. По словам собеседников РБК, соответствующее решение обсуждалось в правительстве в конце мая.

Сейчас льготная ставка составляет 6,5%. Пока однозначного решения о конкретных условиях программы нет. По словам одного из собеседников РБК, ставка по льготной программе будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит по программе будет снижен до 3 млн руб. Другой источник говорит о том, что ставка вырастет до 7,5% и программа будет продлена как минимум на год.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О возможном продлении программы также сообщил «Интерфакс»: по данным агентства, еще один из вариантов — расширение программы семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. РБК направил запросы в правительство, Минфин, Минстрой и Банк России. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительный сектор, отказался от комментариев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар антикоронавирусных ограничений, в середине апреля 2020 года, и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по ней составляет 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. — в других регионах (изначально было 8 и 3 млн руб. соответственно). Первоначальный взнос по программе — как минимум 15%. Среди препятствий для ее продления — постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка ЦБ с 4,25% в начале 2021 года уже выросла до 5%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Чем обернется продление программы

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Общая идея программы в том, чтобы льготные кредиты брали те, кому немного не хватает для ипотечного кредита, или же те, кто хочет сэкономить для ремонта квартиры, объяснил РБК источник на финрынке. Снижение лимитов необходимо, чтобы ограничить действие программы в крупных городах с дорогим жильем.

По словам президента Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонида Казинца, подобные условия продления программы с НОЗА не обсуждались. Он уточнил, что объединение направляло в правительство предложения по продлению программы на существующих условиях с детальным обоснованием. «Получили недавно ответ Минфина России, из которого непонятно, поддерживаются наши предложения или нет», — говорит Казинец.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

«Даже в предлагаемом сокращенном виде это существенная поддержка спроса. Ведь субсидируемая ставка будет на 2–3% ниже рыночной. Что касается уменьшения лимита, то сейчас совокупная ипотека по кредитам более 3 млн — это в денежном выражении больше половины ДДУ [договоров долевого участия] с ипотекой. Поэтому важно предусмотреть механизм субсидирования части кредита. Например, при ипотеке на сумму 4 млн руб. 3 млн руб. должно выдаваться по ставке льготной, 1 млн руб. — по рыночной», — предлагает Казинец.

Основным критиком программы в последние месяцы выступал Банк России. Еще в конце прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ее необходимо вовремя закончить: «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья».

В марте Набиуллина заявила, что сохранить программу можно в регионах, где спрос на жилье не восстановился полностью. Всего ЦБ выявил 24 таких региона. В мае регулятор решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (15–20%). С 1 августа по ним будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и сделает их менее привлекательными для банков.

Авторы
Павел Казарновский Павел Казарновский, Петр Канаев Петр Канаев, Надежда Федорова
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