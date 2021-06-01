Власти обсудили продление программы льготной ипотеки с новыми условиями

Власти обсуждают продление программы льготной ипотеки, рассказали источники РБК. Речь идет о повышении ставки по ней с нынешних 6,5% и урезании лимита на размер выдаваемого кредита

Фото: Семен Лиходеев./ ТАСС

Власти могут продлить программу льготной ипотеки, но изменить ее условия, в частности повысить ставку, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, знакомые с обсуждаемыми вариантами. По словам собеседников РБК, соответствующее решение обсуждалось в правительстве в конце мая.

Сейчас льготная ставка составляет 6,5%. Пока однозначного решения о конкретных условиях программы нет. По словам одного из собеседников РБК, ставка по льготной программе будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит по программе будет снижен до 3 млн руб. Другой источник говорит о том, что ставка вырастет до 7,5% и программа будет продлена как минимум на год.

О возможном продлении программы также сообщил «Интерфакс»: по данным агентства, еще один из вариантов — расширение программы семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. РБК направил запросы в правительство, Минфин, Минстрой и Банк России. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительный сектор, отказался от комментариев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар антикоронавирусных ограничений, в середине апреля 2020 года, и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по ней составляет 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. — в других регионах (изначально было 8 и 3 млн руб. соответственно). Первоначальный взнос по программе — как минимум 15%. Среди препятствий для ее продления — постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка ЦБ с 4,25% в начале 2021 года уже выросла до 5%.