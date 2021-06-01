Костин спрогнозировал приток на биржу до ₽8 трлн из сбережений россиян

Бум на бирже в ближайшее время не прекратится, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его прогноз — доля инвестиций в средствах россиян может вырасти с 20 до 40%

Фото: Олег Яковлев / РБК

На российский фондовый рынок могут поступить до 8 трлн руб. от частных инвесторов. Такой прогноз в интервью РБК дал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нам кажется, что бум [на фондовом рынке] не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок в ближайшие три года», — заявил Костин. ВТБ рассчитывает за это время показать прирост на брокерских счетах более чем на 2 трлн руб., добавил он.

«Безусловно, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, в отношении этих покупок. Мы ведем работу с Центральным банком относительно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Тем не менее нужно понимать, что рынок неминуемо будет расти. Тут многое зависит от развития технологий: по сути, это является основным ограничением для компаний по привлечению клиентов», — отметил глава ВТБ.

По итогам апреля 2021 года количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн. Сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек.