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Финансы ,  
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Костин спрогнозировал приток на биржу до ₽8 трлн из сбережений россиян

Бум на бирже в ближайшее время не прекратится, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его прогноз — доля инвестиций в средствах россиян может вырасти с 20 до 40%
ВТБ VTBR ₽0,04875 +0,73% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На российский фондовый рынок могут поступить до 8 трлн руб. от частных инвесторов. Такой прогноз в интервью РБК дал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нам кажется, что бум [на фондовом рынке] не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок в ближайшие три года», — заявил Костин. ВТБ рассчитывает за это время показать прирост на брокерских счетах более чем на 2 трлн руб., добавил он.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«Безусловно, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, в отношении этих покупок. Мы ведем работу с Центральным банком относительно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Тем не менее нужно понимать, что рынок неминуемо будет расти. Тут многое зависит от развития технологий: по сути, это является основным ограничением для компаний по привлечению клиентов», — отметил глава ВТБ.

По итогам апреля 2021 года количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн. Сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек.

19 мая Госдума одобрила закон, который запрещает продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам до 1 октября этого года. Таким образом, им будут доступны относительно простые инструменты: акции российских и иностранных эмитентов, облигации с ипотечным покрытием, другие надежные российские и иностранные бонды, а также фьючерсы, паи открытых, биржевых, закрытых ПИФов (паевых инвестиционных фондов). С 1 октября брокеры и банки смогут начать тестирование клиентов на знание рисков, по итогам которого инвесторы получат возможность приобретать некоторые сложные продукты (предполагается, что тестирование будет необходимо в том числе для опционов, маржинальной торговли, инвестиционных паев ЗПИФов, ряда сделок РЕПО).

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина еще в конце прошлого года рекомендовала банкам и брокерам остановить продажу сложных структурных продуктов: «Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов».

Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
ВТБ Андрей Костин
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