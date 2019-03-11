«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

Решение о создании банка непрофильных активов на базе «Траста», который находится на санации с 2014 года и ранее входил в группу «ФК Открытие», ЦБ принял в апреле 2018 года. Необходимость в такой структуре возникла после того, как во второй половине 2017 года Банк России начал процесс финансового оздоровления трех крупных частных банковских групп — ФК «Открытие» Вадима Беляева, Бинбанка Микаила Шишханова и Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Их проблемные и непрофильные активы было решено передать в БНА, чтобы на основе оставшихся мог функционировать нормальный банковский бизнес.
Летом 2018 года к «Трасту» был присоединен Рост Банк (его лицензия уже аннулирована, до санации ЦБ санировался Бинбанком). Автовазбанк, чьи активы сейчас переданы в БНА, санировался Просвязьбанком. После того как правительство решило создать на основе ПСБ опорный банк для работы с гособоронзаказом, его непрофильные активы были переведены на Автовазбанк.
На данный момент стоимость активов банка плохих долгов сильно завышена, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. После всех переоценок итоговая стоимость может снизиться до 10–20% от текущей балансовой цены, считает он. В целом взыскание кредитов, которые близки к безнадежным, редко приносит более 1% от их суммарной стоимости, пояснил он. Основная надежда банка может быть связана с продажей проблемных активов, состояние которых еще не достигло критического уровня, но и здесь итоговая сумма рыночных сделок вряд ли сможет превысить 200–400 млрд руб., отмечает Покатович.
Если предприятия будут банкротиться и не найдется желающих их выкупить (ранее на «Белую птицу» было несколько претендентов), то вернуть долг в полном объеме вряд ли удастся, пессимистична ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина. Что касается возможности обратить взыскание за рубежом, то поскольку формально бенефициарами предприятий, связанных с Ананьевыми, выступают технические компании, зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах, перспективы получить какие-либо средства с бывших собственников банка выглядят довольно туманными, заключила она.
Какие активы появились у «Траста»
Среди наследия Автовазбанка, которое перешло в «Траст», есть и кредиты из похищенных из ПСБ кредитных досье более чем на 100 млрд руб., о пропаже которых ЦБ объявил через несколько дней после начала санации банка. Речь идет о 500 кредитных досье по ссудам, выданным связанным с Промсвязьбанком компаниям. Впоследствии правоохранительные органы досье нашли. Александр Соколов не уточнил РБК, вся ли сумма кредитов из досье перешла в банк.
Среди дефолтных заемщиков, которые Автовазбанк передал в «Траст», значатся три крупных с совокупным объемом долгов перед банком на 84 млрд руб.:
- Русская лесная группа (РЛГ) — объединение лесоперерабатывающих предприятий в Иркутской области (офшорная структура владения не позволяет определить конечных бенефициаров). Головная компания признана банкротом в июле 2018 года. Вместе с ней банкротятся связанные с группой структуры. Автовазбанк в рамках конкурсного производства требует с группы 32 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
- Агрохолдинг «Белая птица», еще один крупный заемщик Промсвязьбанка с невыявленными бенефициарами. Сразу после санации ПСБ у «Белой птицы» возникли проблемы с кредиторами. В 2019 году Автовазбанк обратился в арбитраж Белгородской области с заявлением о признании холдинговой компании «Белая птица» банкротом с суммой требований в 6,7 млрд руб. Еще одна компания агрохолдинга — торговый дом «Белая птица» — уже признана банкротом, Автовазбанк требует от нее почти 25 млрд руб. На часть бизнеса «Белой птицы» нашелся покупатель — крупнейший в России производитель мяса группа «Черкизово». В декабре она выкупила у Россельхозбанка долги предприятий «Белой птицы» («Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород») на общую сумму 6,5 млрд руб.
- Группа компаний «Меридиан Телеком» (в России работала под брендом производителя сотовых телефонов Fly). Основана в 2002 году, работала также на Украине и в Индии. Основным заемщиком выступала сингапурская Nichefinder (S’PORE) PTE Ltd. Суммарный долг группы перед «Трастом» — 20,3 млрд. руб.
Новая «дочка» БНА — производитель кабеля «Росскат», на нормализацию бизнеса которого рассчитывает руководство банка, — базируется в Самарской области. Стоимость его чистых активов — 4,1 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. В начале марта «Росскат» передал в залог Автовазбанку свою продукцию на 98,4 млн руб. (катанку, кабели, провода, проволоки, сырье и материалы).
Порядка 45% баланса «Траста» составляют различные финансовые инструменты — это связано с тем, что основу баланса банка сформировали активы банков, которые активно работали на финрынках. Речь, например, может идти о бондах. Так, «ФК Открытие» до санации был крупнейшим покупателем облигаций «Открытие Холдинга», говорил ранее Соколов.
Значительную долю в балансе «Траста» — 15% — составили активы из строительной отрасли, 14% — недвижимость. Причем «Траст» вошел в топ-10 операторов недвижимости в России, под его управлением 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости по всей стране. Еще 7% баланса составляют проекты в области энергетики, 4% — в сфере сельского хозяйства.
Из наиболее известных активов, которые достались «Трасту», можно назвать девелоперскую компанию «Интеко», 25% привилегированных акций «РуссНефти», часть компании «А101 Девелопмент», требования к авиакомпаниям «Трансаэро» и Utair, а также к медиахолдингу Александра Мамута Rambler Group.