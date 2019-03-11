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«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»
«Траст» присоединил Автовазбанк, завершив формирование банка плохих долгов на 2 трлн руб. В «Трасте» оказались активы, связанные с экс-владельцами ПСБ братьями Ананьевыми, а также 20 млрд руб. долгов производителя телефонов Fly
Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы (Фото: Евгений Стецко / ТАСС/ Ведомости)

Банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА), присоединил к себе Автовазбанк, ранее входивший в группу Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Ананьевых и вместе с ней оказавшийся на санации в декабре 2017-го. Об этом сообщил РБК президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов. Вместе с Автовазбанком в «Траст» перейдут проблемные активы на 340 млрд руб. по балансовой стоимости.

«Значительная часть портфеля так или иначе связана с бывшими собственниками Промсвязьбанка. Точную сумму раскрывать не готовы», — рассказал Соколов. По его словам, «значимая часть» полученных от Автовазбанка активов «находится в дефолте»: заемщики не исполняют свои обязательства перед банком. Но есть и активы, которым можно помочь.

Заемщиками Автовазбанка, например, являются такие крупные компании, как Русская лесная группа и агрохолдинг «Белая птица», уточнил глава «Траста». Их долги не обслуживаются, ведутся судебные процедуры. В качестве примера жизнеспособного бизнеса, полученного в числе непрофильных активов, Соколов привел ГК «Росскат» — одного из лидеров российского рынка силового кабеля, теперь — дочернюю компанию банка. «Данное предприятие стабильно развивается и обладает значительным потенциалом», — считает он.

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банков «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн руб. «На сегодняшний день решений о передаче на баланс «Траста» каких-либо других активов принято не было», — уточнил глава банка.

После завершения консолидации активов БНА проработает пять лет — за этот период все активы должны быть проданы по рыночным ценам, заключил Соколов.

Собрание плохих долгов

Решение о создании банка непрофильных активов на базе «Траста», который находится на санации с 2014 года и ранее входил в группу «ФК Открытие», ЦБ принял в апреле 2018 года. Необходимость в такой структуре возникла после того, как во второй половине 2017 года Банк России начал процесс финансового оздоровления трех крупных частных банковских групп — ФК «Открытие» Вадима Беляева, Бинбанка Микаила Шишханова и Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Их проблемные и непрофильные активы было решено передать в БНА, чтобы на основе оставшихся мог функционировать нормальный банковский бизнес.

Летом 2018 года к «Трасту» был присоединен Рост Банк (его лицензия уже аннулирована, до санации ЦБ санировался Бинбанком). Автовазбанк, чьи активы сейчас переданы в БНА, санировался Просвязьбанком. После того как правительство решило создать на основе ПСБ опорный банк для работы с гособоронзаказом, его непрофильные активы были переведены на Автовазбанк.

Списать 80–90%

На данный момент стоимость активов банка плохих долгов сильно завышена, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. После всех переоценок итоговая стоимость может снизиться до 10–20% от текущей балансовой цены, считает он. В целом взыскание кредитов, которые близки к безнадежным, редко приносит более 1% от их суммарной стоимости, пояснил он. Основная надежда банка может быть связана с продажей проблемных активов, состояние которых еще не достигло критического уровня, но и здесь итоговая сумма рыночных сделок вряд ли сможет превысить 200–400 млрд руб., отмечает Покатович.​

Если предприятия будут банкротиться и не найдется желающих их выкупить (ранее на «Белую птицу» было несколько претендентов), то вернуть долг в полном объеме вряд ли удастся, пессимистична ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина. Что касается возможности обратить взыскание за рубежом, то поскольку формально бенефициарами предприятий, связанных с Ананьевыми, выступают технические компании, зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах, перспективы получить какие-либо средства с бывших собственников банка выглядят довольно туманными, заключила она.

Какие активы появились у «Траста»

Среди наследия Автовазбанка, которое перешло в «Траст», есть и кредиты из похищенных из ПСБ кредитных досье более чем на 100 млрд руб., о пропаже которых ЦБ объявил через несколько дней после начала санации банка. Речь идет о 500 кредитных досье по ссудам, выданным связанным с Промсвязьбанком компаниям. Впоследствии правоохранительные органы досье нашли. Александр Соколов не уточнил РБК, вся ли сумма кредитов из досье перешла в банк.

Среди дефолтных заемщиков, которые Автовазбанк передал в «Траст», значатся три крупных с совокупным объемом долгов перед банком на 84 млрд руб.:

  • Русская лесная группа (РЛГ) — объединение лесоперерабатывающих предприятий в Иркутской области (офшорная структура владения не позволяет определить конечных бенефициаров). Головная компания признана банкротом в июле 2018 года. Вместе с ней банкротятся связанные с группой структуры. Автовазбанк в рамках конкурсного производства требует с группы 32 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
  • Агрохолдинг «Белая птица», еще один крупный заемщик Промсвязьбанка с невыявленными бенефициарами. Сразу после санации ПСБ у «Белой птицы» возникли проблемы с кредиторами. В 2019 году Автовазбанк обратился в арбитраж Белгородской области с заявлением о признании холдинговой компании «Белая птица» банкротом с суммой требований в 6,7 млрд руб. Еще одна компания агрохолдинга — торговый дом «Белая птица» — уже признана банкротом, Автовазбанк требует от нее почти 25 млрд руб.​ На часть бизнеса «Белой птицы» нашелся покупатель — крупнейший в России производитель мяса группа «Черкизово». В декабре она выкупила у Россельхозбанка долги предприятий «Белой птицы» («Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород») на общую сумму 6,5 млрд руб.
  • Группа компаний «Меридиан Телеком» (в России работала под брендом производителя сотовых телефонов Fly). Основана в 2002 году, работала также на Украине и в Индии. Основным заемщиком выступала сингапурская Nichefinder (S’PORE) PTE Ltd. Суммарный долг группы перед «Трастом» — 20,3 млрд. руб.

Новая «дочка» БНА — производитель кабеля «Росскат», на нормализацию бизнеса которого рассчитывает руководство банка, — базируется в Самарской области. Стоимость его чистых активов — 4,1 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. В начале марта «Росскат» передал в залог Автовазбанку свою продукцию на 98,4 млн руб. (катанку, кабели, провода, проволоки, сырье и материалы).

Что уже есть у «Траста»

Порядка 45% баланса «Траста» составляют различные финансовые инструменты — это связано с тем, что основу баланса банка сформировали активы банков, которые активно работали на финрынках. Речь, например, может идти о бондах. Так, «ФК Открытие» до санации был крупнейшим покупателем облигаций «Открытие Холдинга», говорил ранее Соколов.

Значительную долю в балансе «Траста» — 15% — составили активы из строительной отрасли, 14% — недвижимость. Причем «Траст» вошел в топ-10 операторов недвижимости в России, под его управлением 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости по всей стране. Еще 7% баланса составляют проекты в области энергетики, 4% — в сфере сельского хозяйства.

Из наиболее известных активов, которые достались «Трасту», можно назвать девелоперскую компанию «Интеко», 25% привилегированных акций «РуссНефти», часть компании «А101 Девелопмент», требования к авиакомпаниям «Трансаэро» и Utair, а также к медиахолдингу Александра Мамута Rambler Group.

Авторы: Екатерина Литова, Павел Казарновский
Теги: Банки, «Траст», Банк России
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