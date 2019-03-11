«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

«Траст» присоединил Автовазбанк, завершив формирование банка плохих долгов на 2 трлн руб. В «Трасте» оказались активы, связанные с экс-владельцами ПСБ братьями Ананьевыми, а также 20 млрд руб. долгов производителя телефонов Fly

Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы (Фото: Евгений Стецко / ТАСС/ Ведомости)

Банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА), присоединил к себе Автовазбанк, ранее входивший в группу Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Ананьевых и вместе с ней оказавшийся на санации в декабре 2017-го. Об этом сообщил РБК президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов. Вместе с Автовазбанком в «Траст» перейдут проблемные активы на 340 млрд руб. по балансовой стоимости.

«Значительная часть портфеля так или иначе связана с бывшими собственниками Промсвязьбанка. Точную сумму раскрывать не готовы», — рассказал Соколов. По его словам, «значимая часть» полученных от Автовазбанка активов «находится в дефолте»: заемщики не исполняют свои обязательства перед банком. Но есть и активы, которым можно помочь.

Заемщиками Автовазбанка, например, являются такие крупные компании, как Русская лесная группа и агрохолдинг «Белая птица», уточнил глава «Траста». Их долги не обслуживаются, ведутся судебные процедуры. В качестве примера жизнеспособного бизнеса, полученного в числе непрофильных активов, Соколов привел ГК «Росскат» — одного из лидеров российского рынка силового кабеля, теперь — дочернюю компанию банка. «Данное предприятие стабильно развивается и обладает значительным потенциалом», — считает он.

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банков «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн руб. «На сегодняшний день решений о передаче на баланс «Траста» каких-либо других активов принято не было», — уточнил глава банка.

После завершения консолидации активов БНА проработает пять лет — за этот период все активы должны быть проданы по рыночным ценам, заключил Соколов.