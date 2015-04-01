Треть валютных кредитов ЦБ банки используют для спекуляций

Банки направляют не менее трети валюты, привлекаемой на аукционах РЕПО в ЦБ, на спекулятивные сделки, полагает Sberbank CIB. Разница в ставках по долларам и рублям позволяет им неплохо зарабатывать

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Не менее трети валюты, которые банки берут в ЦБ через сделки РЕПО, идет не на кредитование компаний и граждан, а на арбитражные операции на валютном рынке и carry trade, пишет аналитик Sberbank CIB Искандер Абдуллаев в своем обзоре. Стратегия carry trade позволяет заработать на процентных ставках: банки занимают у ЦБ валюту по низким ставкам, конвертируют ее, например в рубли, и размещают в активы с более высокими процентными ставками. При валютном арбитраже банки могут получать прибыль за счет курсовых колебаний в течение определенного периода.

Банк России ввел валютное РЕПО в конце октября 2014 года для того, чтобы обеспечить банки валютой в условиях ограниченного доступа на международных рынках капитала, сообщал ранее ЦБ. Изначально этот инструмент был очень важен для погашения коротких обязательств в валюте: когда объем внешних выплат достиг в декабре пика — $30 млрд, доля месячного валютного РЕПО в объеме валютной ликвидности составила 58%, указывает Абдуллаев. Но сейчас она составляет 29%, а доля недельного финансирования — всего 5%.

Сейчас же, когда банкам не нужно платить большие суммы по внешним долгам, они тратят основную часть привлекаемой в ЦБ валюты на погашение и пролонгацию кредитов по сделкам РЕПО. Оставшуюся часть они могут направлять на спекулятивные сделки. «По нашим оценкам, с учетом соотношения заявок и покрытия на последних аукционах доля операций carry trade составляет 30% совокупного объема валютного финансирования», — пишет Абдуллаев. В качестве примера получения маржи на разнице в ставках он приводит вложения в еврооблигации: маржа варьируется от 300 б.п. по таким инструментам, как «Россия-30» (государственные еврооблигации), до 1100 б.п. по долларовым еврооблигациям финансового сектора (например, таким как ВЭБ23).

С 30 марта Банк России ставки по валютному РЕПО на 50 б.п. — до уровня LIBOR плюс 100 б.п. По мнению Абдуллаева, повышение стоимости валютного РЕПО не столь значительно, чтобы существенно повлиять на маржу carry trade, которая по-прежнему довольно велика.

Задолженность банков по сделкам валютного РЕПО, по оценкам Sberbank CIB, составляет $32 млрд, 31% кредитов выдано на месяц, 4,5% — на неделю и большая часть — 56% — годовое РЕПО.

Валюта, которую банки привлекают через РЕПО, вряд ли идет на погашение внешнего долга, согласен замначальника управления операций на валютном рынке банка «Открытие» Сергей Фишгойт. «На такие цели средства готовились заблаговременно», — добавляет он. Фишгойт сомневается, что carry trade достигает 30% от всего объема валютного финансирования: по его оценкам, на это идет примерно $5 млрд. Сarry trade банки совершают за счет средств на своих счетах, уверен он.

Даже если треть объема ликвидности, которую банки привлекают через валютное РЕПО, идет на carry trade, то эти операции все равно выполняют свою основную функцию — стабильность банковской системы и предоставление валютной ликвидности, говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Фишгойт считает, что операции carry trade помогают поддерживать курс рубля.