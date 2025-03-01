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Финансы ,  
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Запас золота в банках в России упал до минимума за три года. Инфографика

Запас золота в банках в России ниже 40 тонн и показал минимум за три года

В российских банках запасы золота на конец 2024 года оказались меньше 40 т, следует из расчетов РБК на основе сведений ЦБ об остатках драгоценных металлов и камней. Согласно этим данным, на 1 января 2025 года на этих счетах оставалось 325,4 млрд руб.

Это более чем в два раза меньше, чем максимум, который был зафиксирован в конце 2023 года. Тогда — по состоянию на 1 октября — остатки на счетах драгметаллов достигли 472,4 млрд руб. Это равноценно тому, что с учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в банках хранилось 80,5 т этого металла.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

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