В Совкомбанке рассказали об эффекте от сделок M&A в условиях санкций

Банки под санкциями не могут участвовать в финансировании сделок по выкупу активов у иностранцев, уходящих из России. Но такие кредиты в любом случае имеют эффект для всего сектора, рассказал зампред правления Совкомбанка

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Из-за санкций многие российские банки не могут участвовать в финансировании сделок на рынке слияний и поглощений (M&A), констатировал зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов на сессии облигационного форума рейтингового агентства «Эксперт РА», передает корреспондент РБК. Но весь банковский сектор может участвовать в рефинансировании долгов, возникших из-за предоставления финансирования для сделок по покупке бизнесов, указал он.

После начала специальной военной операции США и ЕС ввели санкции в отношении 26 российских банков. В отношении 20 из этих банков введены наиболее жесткие блокирующие санкции США (внесение в SDN-список), подразумевающие полное отключение от долларовой системы и любых расчетов в долларах. Еще в отношении 12 банков (в том числе и тех, кто находится в SDN-списке США) блокирующие санкции ввел Евросоюз. Эти ограничения предусматривают отключение кредитных организаций от расчетов в евро.

Иностранные компании распродают активы в России, что создает высокий спрос на привлечение финансирования для сделок, отметил банкир. В то же время банки, попавшие под санкции, не могут предоставлять кредиты для покупки активов. «Мы, как банк под санкциями, ограничены в участии в финансировании. Довольно большая часть российской банковской системы не участвует в этом», — признает Автухов.

Но у подсанкционных банков есть возможность условно включиться в финансирование таких сделок на втором этапе — этапе рефинансирования. «Потом после того, как эти сделки будут профинансированы, этот объем достаточно существенный, он растекается по всей банковской системе — либо переворачивается в облигации, либо в другое банковское финансирование, это тоже один из трендов», — сказал Автухов, выступая на сессии.

Те 20% банков, которые не находятся под санкциями и имеют возможность участвовать в таких сделках, или синдикатов, которые финансируют сделки по выкупу активов у иностранцев, сталкиваются с тем, что объем финансирования растет, пояснил Автухов после окончания сессии в кулуарах форума. «Они (банки и синдикаты. — РБК) сталкиваются с тем, что надо как-то рефинансировать эти сделки, переваривать на рынке — либо это будет долг самих банков, которые рефинансируют, либо будет долг каких-то структур, условной системы, новых владельцев», — добавил он.

Автухов подчеркнул, что интерес к рефинансированию идет не со стороны санкционных банков. По его словам, ситуация такова, что потребность в рефинансировании в первую очередь возникает у тех участников, которые предоставляют средства для сделок на первоначальном этапе.

В 2022 году иностранный бизнес продал в России активы на общую сумму $16,31 млрд, оценивали аналитики агентства AK&M (они суммировали как реальные суммы сделок, так и оценочную стоимость проданных компаний, если сделки проходили по символической цене или их стоимость не раскрывалась). За год было совершено 109 таких сделок. В денежном выражении сделки по продаже активов иностранцев в России составили 38% от общегодового объема рынка слияний и поглощений, в количественном — 20,9%. Всего на российском рынке M&A в 2022 году было совершено сделок на общую сумму $42,9 млрд, что всего на 8% меньше показателя 2021 года — $46,7 млрд.

При этом иностранцы ограничены в возможностях продать российский бизнес. Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран требует, чтобы продажа актива проходила с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Кроме того, для одобрения сделки необходимо наличие рассрочки платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.