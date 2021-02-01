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Финансы ,  
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В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков

Чтобы избежать роста числа «обманутых вкладчиков», президент рекомендовал серьезно заняться защитой неопытных инвесторов. Путин объяснил рост их числа снижением ставок по кредитам и депозитам
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Законодательные инициативы, направленные на защиту неопытных инвесторов, можно сравнить с защитой обманутых дольщиков. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Глава государства напомнил, что при снижении кредитных ставок снижаются и ставки по вкладам, поэтому граждане ищут более доходное применение своим накоплениям.

«Получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватает только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?» — призвал Путин на совещании по банковской сфере.

ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Президент попросил всех участников процесса обратить самое серьезное внимание на защиту непрофессиональных инвесторов.

В 2020–2021 годах Центробанк разработал ограничения, которые должны защитить начинающих игроков на фондовых рынках от убытков. В частности, регулятор предложил до 1 октября 2021 года не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты. После этой даты должна заработать система тестирования брокерских и банковских клиентов на знание рисков. Не сдавшие тест неопытные игроки не смогут вкладывать в сложные инструменты более 100 тыс. руб.

По подсчетам ЦБ, россиянам продали на 600 млрд руб. «мутных» продуктов — это инструменты, пришедшие на замену инвестиционному страхованию жизни, для которых невозможно или очень трудно определить цену и спрогнозировать доходность.

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ЦБ введет новые ограничения при продаже инвестиционных страховок
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как признался первый зампред ЦБ Сергей Швецов, для регулятора стал неожиданностью приход в 2020 году на фондовые рынки 4 млн новых игроков. Продажа сложных финансовых инструментов лицам без знаний и опыта, по его мнению, подрывает доверие к финансовому рынку в целом.

«Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили. Это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении в заблуждение граждан относительно характеристик продуктов», — объяснил зампред Центробанка.

Авторы
Юлия Кошкина, Михаил Котляр
Владимир Путин инвестиции обманутые дольщики фондовый рынок
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