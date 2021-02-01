В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков

В 2020–2021 годах Центробанк разработал ограничения, которые должны защитить начинающих игроков на фондовых рынках от убытков. В частности, регулятор предложил до 1 октября 2021 года не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты. После этой даты должна заработать система тестирования брокерских и банковских клиентов на знание рисков. Не сдавшие тест неопытные игроки не смогут вкладывать в сложные инструменты более 100 тыс. руб.

По подсчетам ЦБ, россиянам продали на 600 млрд руб. «мутных» продуктов — это инструменты, пришедшие на замену инвестиционному страхованию жизни, для которых невозможно или очень трудно определить цену и спрогнозировать доходность.

Как признался первый зампред ЦБ Сергей Швецов, для регулятора стал неожиданностью приход в 2020 году на фондовые рынки 4 млн новых игроков. Продажа сложных финансовых инструментов лицам без знаний и опыта, по его мнению, подрывает доверие к финансовому рынку в целом.

«Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили. Это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении в заблуждение граждан относительно характеристик продуктов», — объяснил зампред Центробанка.