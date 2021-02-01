В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков
Законодательные инициативы, направленные на защиту неопытных инвесторов, можно сравнить с защитой обманутых дольщиков. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
Глава государства напомнил, что при снижении кредитных ставок снижаются и ставки по вкладам, поэтому граждане ищут более доходное применение своим накоплениям.
«Получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватает только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?» — призвал Путин на совещании по банковской сфере.
Президент попросил всех участников процесса обратить самое серьезное внимание на защиту непрофессиональных инвесторов.