РБК запустил Школу управления

Сюжет
РБК Образование
Новый образовательный проект группы РБК нацелен на руководителей, а его основная задача — помочь им в развитии управленческой экспертизы. Первое онлайн-событие школы состоится 15 января
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК запустил Школу управления — новый проект, ориентированный на профессиональное развитие руководителей.

«Чем дольше ты руководишь, тем лучше понимаешь, что каждым решением и ежедневными действиями влияешь на бизнес и жизнь других людей, — говорит первый заместитель генерального директора РБК Екатерина Круглова. — Мы считаем важным не только постоянное развитие своей управленческой компетенции, но и адекватность в восприятии реальности и по отношению к тем людям, которые с тобой в одной команде. Мы задумали Школу управления как проект для тех, кому интересен поиск ответов на сложные вопросы и развитие своей экспертизы в управлении через освоение новых подходов и практик».

Чтобы совместить профессиональное развитие руководителей, обмен опытом и обсуждение сложных вопросов, Школа управления разработала уникальный продукт — серию закрытых онлайн-событий для руководителей. Это не лекции и не привычные рынку вебинары — это насыщенный интерактивный формат, поясняет директор по продукту Наталья Демченко. Под ее руководством работает методическая команда, которая отвечает за то, чтобы практическая часть нового формата была полезна взрослым людям с опытом менеджмента.

«Отличие наших событий по четвергам — в фокусе на проживании опыта. Это полигон для отработки решений, последствия которых в реальном бизнесе могут быть дороги. Мы вместе с экспертами разрабатываем и тестируем сценарий каждого события, чтобы его участники в безопасной, поддерживающей атмосфере развивали системное мышление лидера и умение использовать различные подходы к решению управленческих задач», — рассказывает Демченко.

Первое событие Школы управления состоится онлайн 15 января 2026 года.

Темы событий Школы управления на январь:

  • «Карьера руководителя: что я могу сделать для развития в этом году. Событие, которое даст вам больше, чем встреча с карьерным коучем». 15 января, 19:00–21:00 мск
  • «Один в поле: как справиться с управленческим одиночеством. Событие для тех, кто хочет выстроить диалог с руководством и найти опору в своей команде». 22 января, 19:00–21:00 мск
  • «Поднимаем ставки. Как лидеру обосновать повышение зарплаты. Событие для тех, кто созрел для непростого разговора с руководством». 29 января, 19:00–21:00 мск

Посмотреть подробное расписание на ближайшие месяцы и оформить доступ к событиям Школы управления можно тут.

Школа управления не первый образовательный проект медиахолдинга. Так, например, с 2019 года в рамках платной подписки на РБК пользователям доступны вебинары экспертов из российских компаний и лекции профессоров МБА из российских и зарубежных бизнес-школ.

В 2023 году в состав медиахолдинга также вошла школа IT-профессий ProductStar. Первым совместным продуктом РБК и ProductStar стал полугодовой онлайн-курс «Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий». В начале 2025 года в курсе глобально переработали методологию и практические задания и перевыпустили его под новым названием, более понятным российскому рынку онлайн-образования для руководителей, — «Мини-МBА».

Сейчас под брендом ProductStar РБК развивает направление профессиональной переподготовки, широкую линейку курсов для специалистов из любых отраслей, а также выпускает мини-курсы, ориентированные на развитие «мягких» навыков.

Кроме того, с октября 2025 года холдинг развивает медийную платформу «РБК Образование».

