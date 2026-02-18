«За меня говорят мои дела»: почему это тупиковый путь для карьеры

Иногда идеи, которые мы предлагаем, не хуже, а порой даже лучше того, что предлагают коллеги и конкуренты. Но прислушиваются не к вам. Почему — рассказал бизнес-тренер, эксперт Школы управления РБК Ярослав Катаев

Фото: Владислав Шатило / РБК

В социологи описан «эффект Матфея», или феномен неравномерного распределения преимуществ. Его в 1968 году сформулировал американский социолог Роберт Бертон, изучая историю научных открытий и вклад ученых в них. Выяснилось, что открытия, сделанные учеными с именем и репутацией, гораздо чаще и быстрее находят признание в сообществе, чем те же открытия, сделанные малоизвестными или молодыми учеными.

Мертону удалось понять, что для оценки научных достижений оказались важны не только, собственно, сами достижения, но и то, кто именно за ними стоит. И при прочих равных, научное открытие скорее будет приписана известному ученому, и он получит награду и высокий индекс цитируемости. А аналогичное открытие, совершенное малоизвестным ученым может остаться вообще незамеченным.

Это правило работает не только в научной среде, а в обществе в целом. Признание скорее получат те, кто уже известен, чем человек без имени, «Имеющим прибавится, а у неимеющих отнимется и то, что имеют», — так звучит цитата из Евангелия от Матфея, благодаря которой эффект получил свое название.

В бизнес-среде это работает так, руководители и клиенты оценивают не только сами идеи и стратегии, но, в первую очередь то, кто эти идеи предлагает. Авторитет говорящего как бы придает дополнительный вес идеям, а отсутствие авторитета говорящего — обесценивает их.

Многие лидеры находятся во власти опасной иллюзии: «Я даю результат. Пусть мои дела говорят за меня».

Но проблема в том, что дела ничего не говорят для большей части вашей аудитории. Они молчат. А пока вы их делаете, кто-то другой делает имя: объясняет свои решения, транслирует позицию, управляет своим публичным образом. И в какой-то момент именно он начинает задавать повестку — на совещаниях, на конференциях, в СМИ. А вы оказываетесь за пределами обсуждения, даже если объективно ваши результаты и идеи ничем не хуже. Просто у вас нет имени.

Что делать?

Шаг 1: Изменить майндсет

Первый шаг в работе над формированием собственного имени — изменить майндсет.

Раньше многие бизнес-лидеры считали, что их собственный публичный образ — это факультативная задача, зона ответственности PR-департамента или побочный результат действий. Но эффекта Матфея — сильный аргумент, который может заставить пересмотреть точку зрения.

Работа над именем — это не блажь, а неотъемлемая часть управленческих задач. Она поможет обеспечить более благоприятные стартовые возможности для вступления в гонку за влияние на умы руководителей, коллег, клиентов.

Если вы хотите это влияние оказывать, формировать повестку, расширять свои карьерные горизонты, воплощать ваши стратегии развития бизнеса в жизнь, чтобы совет директоров, инвесторы и клиенты в вас поверили — вам нужно работать над своим именем.

Если у вас нет имени — вы уже не в этой гонке.

Шаг 2: работайте на имя — проявляйтесь публично

Имя в этом контексте — не просто ФИО, должность, функционал и перечень наград. «Иметь имя» — это иметь ореол имени. когда при его упоминании у людей возникает смысловое и эмоциональное поле ассоциаций. Что вы чувствуете, когда слышите «Илон Маск» или «Стив Джобс»? Куда больше, чем просто имя, не правда ли?

Чтобы вокруг имени появилось смысловое и эмоциональное поле, как минимум вас должна знать ваша аудитория: за что мы выступаем, чего мы хотим добиться, какой системы ценностей придерживаемся.

Нельзя создать ореол имени, продолжая принимать решения за закрытыми дверями, используя возможности коридорной дипломатии. Сегодня, чтобы создать себе имя — нужно выходить во внешний мир и проявляться публично. Это значит, что в вашем графике должны появиться выступления на внутренних мероприятиях, демо-днях, бизнес-конференциях, а также время для публикаций в соцсетях, интервью для СМИ и т.п.

Принципы, которых стоит придерживаться, проявляясь в публичном поле:

Работайте над созданием цельного образа

Имя формирует не отдельное выступление. И не одно удачное интервью. Это должна быть серия последовательных и согласованных проявлений.

Последовательность и согласованность — необходимое условие. В противном случае велик риск того, что появлений будет много, а единый образ не сложится, а значит, имя не зазвучит. И эффект Матфея будет работать против вас, а не на вас.

Как избежать ошибок, проявляясь публично? Есть такая техника: представьте любой современный сериал. В нем несколько сезонов, в каждом — по несколько серий. Но при этом образ героев не распадается на фрагменты, на осколки. А герой остается героем. Почему? Потому что каждая серия, каждая сцена работает на единый образ героя.

А теперь представьте, что этот герой — вы. Все ваши появления в публичном поле — выступления, интервью, посты, даже доклады на совете директоров — это серии одного сериала.

Чтобы все ваши появления работали на единство образа, попробуйте описать своего героя одной фразой. Какой он?

Например: «Илон Маск — предприниматель, который верит, что с помощью технологий возможно достичь мультипланетной жизни для человечества»,

«Дональд Трамп — политик и бизнесмен, который верит, что с помощью искусства заключения сделок возможно решить все споры и добиться желаемого».

А какая фраза характеризует вас?

Описывайте не действия, а транслируйте позицию

Распространенная ошибка коммуникаций руководителей — они перечисляют действия и результаты в формате «Мы сделали А, потом Б, потом С и получили X».

Простое перечисление действий — это хронология. Она ничего не говорит о вас как о лидере. Когда вы формируете имя, ваша задача состоит не в том, чтобы перечислить факты; а в том, чтобы объяснить философию, на которую вы опираетесь, принимая решения=.

Вместо «мы сделали А, потом Б, потом С», попробуйте другой формат: «Вот почему мы сделали А, отказались от Б и рискнули ради С». Так вместо хронологии проявляется позиция. Именно она — важнейшая часть смыслового поля имени, потому что она отражает систему ценностей и дает ключ к пониманию вас как бизнес-лидера.

Покажите образ будущего

Имя — не про то, как вы управляете текущими процессами. Оно про образ будущего, которое вы создаете. Человек с именем — это человек, который приглашает других в свое будущее.

Мы знаем Илона Маска не потому, что Tesla производит электромобили. Мы знаем его, потому что он показал будущее, созданное технологиями.

Выступайте

Публичные выступления — один из самых эффективных способов создать имя, причем для разной аудитории. Выступления в разных форматах помогают сформировать смысловое и эмоциональное поле вокруг вашего имени.

Выступления на бизнес-конференциях вы формируете репутацию среди ключевых отраслевых игроков: партнеров, конкурентов, клиентов, и, возможно, будущих работодателей. Ваше имя усиливается не от перечисления достижений, а от способности сформулировать общие вызовы отрасли, тренды, а также «узкие горлышки» и то, как через них пройти.

вы формируете репутацию среди ключевых отраслевых игроков: партнеров, конкурентов, клиентов, и, возможно, будущих работодателей. Ваше имя усиливается не от перечисления достижений, а от способности сформулировать общие вызовы отрасли, тренды, а также «узкие горлышки» и то, как через них пройти. Выступления перед сотрудниками превращают вашу команду из группы работников в агентов вашего мировоззрения, проводников ваших идей. Это работает, когда вы в рамках общих совещаний не просто раздаете набор поручений, а делаете обзор текущего состояния дел и формируете план действий в контексте широкого обзора рынка.

превращают вашу команду из группы работников в агентов вашего мировоззрения, проводников ваших идей. Это работает, когда вы в рамках общих совещаний не просто раздаете набор поручений, а делаете обзор текущего состояния дел и формируете план действий в контексте широкого обзора рынка. Выступления в формате TED уникальны, потому что позволяют показать не только решения, но и то, что за ними стоит: сомнения, развилки, личный путь к инсайту. Это формат, где вы говорите не как функция («CEO компании X»), а как человек, прошедший через опыт и сделавший выводы; показываете, как большой мир и личный жизненный путь влияют на ваши бизнес-подходы — это уровень не только управленческого, но и экзистенциального опыта, где отраслевые инсайты обретают общечеловеческую ценность.

уникальны, потому что позволяют показать не только решения, но и то, что за ними стоит: сомнения, развилки, личный путь к инсайту. Это формат, где вы говорите не как функция («CEO компании X»), а как человек, прошедший через опыт и сделавший выводы; показываете, как большой мир и личный жизненный путь влияют на ваши бизнес-подходы — это уровень не только управленческого, но и экзистенциального опыта, где отраслевые инсайты обретают общечеловеческую ценность. Статьи и интервью в традиционных и новых медиа — идеальный жанр для программных заявлений, манифестов, фиксации поворотных этапов в бизнесе и декларации вашей философии.

И, конечно, для всего этого важно овладеть техниками сторителлинга. Они помогут вам сделать каждое появление на публике осознанным и вовлекающим, что поможет сформировать группу ваших активных сторонников, которая усилит ваше имя.

Иметь имя — это требование современной эпохи, а не вопрос вкуса. И в бизнесе это помогает усилить влияние не только за счет самих идей.