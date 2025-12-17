 Перейти к основному контенту
РБК Образование
0

Истории успеха теряют в цене. Разбираем 5 трендов корпоративного обучения

Сюжет
РБК Образование
Если раньше обучение строилось вокруг историй успеха и теории, теперь в центре внимания — провалы, практика и отраслевая специфика. Анастасия Боровская, директор Русской школы управления (РШУ) — о том, что компании хотят видеть в программах корпобучения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
1. Применение искусственного интеллекта для решения бизнес-задач

ИИ становится неотъемлемой частью программ обучения персонала. Эта тема интересна специалистам из самых разных сфер: стратегическое управление, маркетинг, финансы, HR, аналитика. Учащиеся хотят не просто узнать о возможностях ИИ, но и освоить конкретные инструменты для его внедрения в свою работу. Они ожидают получить работающие стратегии применения ИИ в конкретных бизнес-задачах.

Ключевые темы:

  • Использование аналитики и больших данных для управления бизнесом. Работа с инструментами BI-аналитики, предиктивного анализа и машинного обучения.
  • Автоматизация процессов и оптимизация работы команд. Использование чат-ботов, голосовых помощников, автоматизированных CRM-систем;
  • Применение ИИ в стратегическом планировании и прогнозировании. Создание сценарных моделей, анализ рисков и оптимизация бизнес-стратегий с использованием алгоритмов машинного обучения;
  • Практические пошаговые инструкции по внедрению ИИ в бизнес-процессы. Обучение интеграции ИИ в маркетинговые стратегии, автоматизацию цепочек поставок, персонализированную аналитику клиентов.

2. Кейс-методы и реальные случаи из практики

Тренд на кейс-методы и разбор реальных ситуаций продолжает набирать популярность. Бизнес требует быстрых и эффективных решений, поэтому участники корпоративных программ ожидают от обучения не просто теоретических знаний, а возможности немедленно применять полученные навыки на практике. Компании ищут форматы, которые помогут сотрудникам быстро адаптироваться к новым вызовам, улучшить управленческие навыки и научиться находить оптимальные решения в сложных ситуациях. Это делает практическую направленность одним из ключевых критериев успешности образовательных программ.

Как и чему сейчас стоит учить руководителей
Образование
Фото:Midjourney

Как это реализуется:

  • Использование реальных бизнес-кейсов от действующих компаний. Анализ стратегий лидеров рынка и провалов конкурентов.
  • Интерактивные форматы. Симуляции управленческих решений, ролевые игры, проектные работы, групповые обсуждения.
  • Акцент на навыки, применимые в реальной бизнес-среде. Тренировки по ведению переговоров, кризисному управлению, управлению изменениями.
  • Геймификация и элементы соревновательности. Внедрение игровых методик для повышения вовлеченности слушателей.

3. Разбор бизнес-провалов

Анализ успешных кейсов по-прежнему остается важной частью обучения, однако все больше внимания уделяется разбору ошибок и неудач. Компании осознают, что разбор неудачных решений помогает лучше понять механизмы управления рисками и предотвращать подобные ситуации в будущем. Включение в образовательные программы анализа ошибок помогает увидеть скрытые угрозы и разработать максимально устойчивые стратегии развития.

Ключевые направления анализа ошибок:

  • Ошибки в стратегическом управлении и их последствия. Разбор случаев неверного позиционирования, проваленных стратегий расширения и слияний.
  • Провальные маркетинговые кампании и причины их неэффективности. Ошибки в таргетинге, неправильно выбранные каналы продвижения, репутационные риски.
  • Ошибки в управлении персоналом и корпоративной культуре. Разбор конфликтных ситуаций, неэффективного лидерства, текучести кадров.
  • Негативные примеры внедрения новых технологий и цифровой трансформации. Причины, по которым автоматизация не всегда приводит к росту эффективности.
4. Глубокое погружение в отраслевую специфику

Один из самых заметных трендов в бизнес-образовании — отход от универсальных программ в пользу более узконаправленных курсов, адаптированных под конкретные отрасли. Компании хотят, чтобы их сотрудники не просто получали базовые знания, а могли применять их в контексте своей индустрии. Это особенно актуально для высокотехнологичных и активно развивающихся сфер, где стандарты и технологии меняются очень быстро.

Популярные отраслевые специализации:

  • Финансы и инвестиции. Работа с инвестиционными портфелями, управление рисками, финтех.
  • IТ и цифровая трансформация. Agile-методологии, DevOps, кибербезопасность, блокчейн.
  • Управление в промышленности и производстве. Логистика, управление цепочками поставок, бережливое производство.
  • Логистика и снабжение. Оптимизация поставок, управление складскими процессами, применение IoT.
  • Продажи и ретейл. Омниканальные стратегии, персонализация клиентского опыта, работа с big data в маркетинге.

5. Сокращенные форматы обучения

Время — один из самых ценных ресурсов в бизнесе, поэтому корпоративное обучение должно быть не только содержательным, но и компактным. Традиционные многолетние программы MBA постепенно уступают место сокращенным форматам, которые позволяют получить необходимую информацию за короткий период. В то же время выстраиваются длинные образовательные треки. Компании предпочитают «есть слона по частям»: обучать сотрудников комплексно и постоянно, но пошагово.

Зачем и как учить управленцев работе с ИИ: три аргумента и четыре шага
Образование
Фото:Midjourney

Форматы сокращенных программ:

  • Интенсивные MBA-программы продолжительностью от шести до 12 месяцев вместо традиционных двух-трех лет.
  • Модульное обучение, позволяющее проходить курсы поэтапно. Учащиеся могут выбирать тематические модули в зависимости от текущих бизнес-задач.
  • Компактные онлайн-курсы, которые можно совмещать с работой. Форматы онлайн-трансляций, видеокурсов и вебинаров.
  • Корпоративные тренинги и воркшопы. Интенсивные командные тренинги от двух-пяти дней по конкретным темам с последующей реализацией решений в компании.

Бизнес-образование в 2025 году продолжит двигаться в сторону практики, персонализации и технологичности. Внедрение ИИ, работа с реальными бизнес-кейсами, анализ ошибок, отраслевые специализации и сокращение длительности программ делают обучение более эффективным и адаптированным к требованиям бизнеса.

Авторы
Теги
Анастасия Боровская, директор Русской школы управления (РШУ)
РБК Образование: Влияние

