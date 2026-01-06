Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным

 Перейти к основному контенту
Не менее 10 лет работы в руководящей должности требуется российским управленцам, чтобы почувствовать себя «достаточно компетентными». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу РБК компанией «Ромир»

Десять и более лет работы на позиции управленца позволяют российским менеджерам считать себя достаточно компетентными. Респонденты именно этой группы чаще других (33%) признавались в том, что их «сложно удивить какими-либо вызовами». Таковы результаты исследования, которое провела компания «Ромир» по заказу Школы управления РБК.

При этом большинство (65%) управленцев со стажем от 10 лет все же склоняются к тому, что им еще «есть куда расти». Среди руководителей с меньшим стажем, от 5 до 10 лет, этот процент выше — 68%.

Большинство руководителей, опрошенных в ходе исследования, чувствуют себя уверенно в аспектах, связанных с коммуникацией: управление командой (83%), коммуникация с руководством (80%), межкомандное взаимодействие (77%).

Наибольшие трудности связаны с личным тайм-менеджментом (34%), необходимостью осваивать новые технологии (33%), написанием регламентов и инструкций (33%) и делегированием (31%).

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам, начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть посмотреть здесь.

Эксперты, опрошенные РБК, подчеркивают: чувство собственной компетентности в роли руководителя зависит, скорее, не от достижений, а от количества трудностей, которые удалось преодолеть.

Как выглядит настоящая уверенность в себе и как она влияет на карьеру
Образование
Фото:Toru Hanai / Reuters

«Мою уверенность в себе укрепил опыт принятия сложных, порой болезненных управленческих решений, — прокомментировала Анна Спирина, директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts. — Например, когда пришлось уволить человека, которого ценила как личность, но чья работа системно не соответствовала ожиданиям. Это научило разделять эмпатию и ответственность».

Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики, подчеркнул: «Больше всего помогли проблемные ситуации и ошибки — особенно те, где приходилось разбираться с последствиями, а не искать виноватых. Когда устраняешь проблему или переламываешь негативный тренд, то приходит уверенность. А вместе с ней и понимание: управление — это не контроль, а создание условий».

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

