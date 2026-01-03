Российские руководители уверены в себе, но недовольны подчиненными

Большинство российских руководителей высоко оценивают свои управленческие компетенции. Они уверены, что основные сложности в работе связаны с сотрудниками — их мотивацией, навыками и вовлеченностью

Фото: voronaman / Shutterstock

Компетентными управленцами себя считают 92% российских руководителей. В своих навыках управления командой уверены 83% респондентов, в коммуникации с руководством — 80%, в межкомандном взаимодействии — 77%. Об этом говорят результаты исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Также большинство респондентов отметили, что им интересно выполнять управленческие задачи. Профессиональной неуверенности они также не испытывают.

Источником напряжения чаще всего становится именно работа с подчиненными. Но основные трудности, с которыми сталкиваются руководители, связаны не с процессами или стратегией, а с особенностями сотрудников.

Самая распространенная проблема, которую отметили участники исследования, — нехватка людей с необходимыми компетенциями: на это указали 41% опрошенных руководителей. Еще 28% отметили, что компания не может удержать ценных сотрудников из-за неподходящих условий труда.

Каждый четвертый руководитель говорит о наличии подчиненных, которые негативно влияют на команду, а 18% сталкиваются с падением мотивации у подчиненных и не понимают, как на это повлиять.

Для части управленцев сложностью становятся и конфликтные ситуации внутри команды, а также трудности с обратной связью и распределением задач.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт — серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что разрыв между высокой самооценкой руководителей и неудовлетворенностью командами — распространенная управленческая ловушка.

По словам Алексея Попова, директора Скандинавской школы экономики, «уверенность в управлении приходит, когда понимаешь: управление — это не контроль всего, а создание условий». В реальности устойчивые команды формируются не за счет контроля, а через создание условий, в которых сотрудники могут брать на себя ответственность и расти.

Анастасия Витковская, академический директор Бизнес-школы АМИ, подчеркнула, что ощущение «слабой команды» нередко связано не столько с реальными дефицитами компетенций, сколько с несоответствием ожиданий руководителя текущему уровню зрелости команды. По ее словам, «это не отсутствие проблем, а готовность видеть свои ограничения и вовремя усиливать команду».

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.