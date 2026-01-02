 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
РБК Образование⁠,
0

Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются

Сюжет
РБК Образование
Подавляющее большинство российских руководителей регулярно задерживаются на работе, работают по выходным. Многие из них считают это нормой. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК
Фото: Tiko Aramyan / Shutterstock
Фото: Tiko Aramyan / Shutterstock

Регулярно задерживаются на работе 87% российских руководителей, 92% — работают по выходным, и большинство (59%) считают это нормой. Об этом говорят результаты исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Как следует из результатов исследования, для большинства руководителей (61%) высокая рабочая нагрузка — скорее правило, чем исключение.

Руководители, которые отмечают большое количество задач, чаще совмещают управленческие обязанности с операционной работой. Также влияет стаж руководства — у 52% из тех, кто отметил высокую рабочую нагрузку, стаж работы на управленческой должности больше десяти лет.

Реже всего о высокой рабочей нагрузке говорят руководители, работающие с командой удаленно. Также реже о переработках сообщают те, кто меньше контролирует занятость своих сотрудников. Но таких меньшинство. Большинство руководителей (81%) считают, что за сотрудниками нужно следить.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт — серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

Руководители редко называют переработки проблемой — чаще они воспринимают их как неизбежную плату за результат и рост. «Когда человек жалуется на переработки, мне приходит на ум две вещи — либо задача неструктурирована, либо человек некомпетентен. Может быть и то и другое. — прокомментировала Маргарита Датская, президент Бизнес-школы АМИ. — В целом мне не нравится, когда говорят, что задача сложная, невыполнимая. Переработки допустимы. А в растущих отраслях они неизбежны».

В то же время часть опрошенных РБК экспертов обращают внимание на недостатки подобного подхода. Академический директор Бизнес-школы АМИ Анастасия Витковская подчеркнула, что для предпринимателей переработки действительно могут быть обычным делом — они думают о компании 24/7. Однако системные переработки профессиональных руководителей, по ее мнению, чаще говорят о плохо выстроенных бизнес-процессах.

Культ переработок: как наконец обуздать трудоголизм и не выгорать
Образование
Фото:20th Century Fox.

Стоит отметить, что отношение к переработкам постепенно меняется. «Нередко рабочий день растягивается из-за многозадачности, постоянных срочных запросов и низкой концентрации — и что-то важное приходится доделывать вечером. Также в нашем обществе поощряется «героический труд», способность «тянуть все на себе», особенно в кризисные периоды, — прокомментировала Анна Спирина, директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts. — Однако такая модель неустойчива — она ведет к выгоранию, снижению качества решений. Поэтому все больше компаний — особенно те, что стремятся к устойчивому росту, — начинают менять подходы к организации труда, внедряя культуру осознанной, сфокусированной работы вместо постоянных авралов».

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елизавета Ивлева
РБК Образование: Влияние РБК Образование: Энергия
Материалы по теме
РБК запустил Школу управления
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Почему с возрастом похмелье становится сильнее и как с ним боротьсяПодписка на РБК, 10:24
Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд Бизнес, 10:15
Как ставить цели и принимать сложные решения в работе и в жизни Образование, 10:12
Как перестать делать работу за других. ИнструкцияПодписка на РБК, 10:06
Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются Образование, 10:01
Что посмотреть инвестору на новогодних каникулах. 15 фильмов Инвестиции, 10:00
После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек Общество, 09:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«В тумане неопределенности». Что будет с ценами на золото в 2026 годуПодписка на РБК, 09:30
От +35 до -25%. На чем заработали и потеряли российские инвесторыПодписка на РБК, 09:03
В какой банк положить деньги январе: выгодные вклады в топ-10 банков Инвестиции, 09:00
Для тех, кто искал: идеальное платье и чехол для жвачки Стиль, 09:00
Как Лу Хэн сколотил состояние $300 млн на африканских IP-адресахПодписка на РБК, 08:55
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27 Политика, 08:40
Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом Политика, 08:34