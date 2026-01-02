Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются

Подавляющее большинство российских руководителей регулярно задерживаются на работе, работают по выходным. Многие из них считают это нормой. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК

Регулярно задерживаются на работе 87% российских руководителей, 92% — работают по выходным, и большинство (59%) считают это нормой. Об этом говорят результаты исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Как следует из результатов исследования, для большинства руководителей (61%) высокая рабочая нагрузка — скорее правило, чем исключение.

Руководители, которые отмечают большое количество задач, чаще совмещают управленческие обязанности с операционной работой. Также влияет стаж руководства — у 52% из тех, кто отметил высокую рабочую нагрузку, стаж работы на управленческой должности больше десяти лет.

Реже всего о высокой рабочей нагрузке говорят руководители, работающие с командой удаленно. Также реже о переработках сообщают те, кто меньше контролирует занятость своих сотрудников. Но таких меньшинство. Большинство руководителей (81%) считают, что за сотрудниками нужно следить.

Руководители редко называют переработки проблемой — чаще они воспринимают их как неизбежную плату за результат и рост. «Когда человек жалуется на переработки, мне приходит на ум две вещи — либо задача неструктурирована, либо человек некомпетентен. Может быть и то и другое. — прокомментировала Маргарита Датская, президент Бизнес-школы АМИ. — В целом мне не нравится, когда говорят, что задача сложная, невыполнимая. Переработки допустимы. А в растущих отраслях они неизбежны».

В то же время часть опрошенных РБК экспертов обращают внимание на недостатки подобного подхода. Академический директор Бизнес-школы АМИ Анастасия Витковская подчеркнула, что для предпринимателей переработки действительно могут быть обычным делом — они думают о компании 24/7. Однако системные переработки профессиональных руководителей, по ее мнению, чаще говорят о плохо выстроенных бизнес-процессах.

Стоит отметить, что отношение к переработкам постепенно меняется. «Нередко рабочий день растягивается из-за многозадачности, постоянных срочных запросов и низкой концентрации — и что-то важное приходится доделывать вечером. Также в нашем обществе поощряется «героический труд», способность «тянуть все на себе», особенно в кризисные периоды, — прокомментировала Анна Спирина, директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts. — Однако такая модель неустойчива — она ведет к выгоранию, снижению качества решений. Поэтому все больше компаний — особенно те, что стремятся к устойчивому росту, — начинают менять подходы к организации труда, внедряя культуру осознанной, сфокусированной работы вместо постоянных авралов».

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.