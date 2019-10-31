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Экономика ,  
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Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
Критерием признания физлица налоговым резидентом России останется пребывание в стране не менее 183 дней в году, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. По желанию налогоплательщика этот срок может быть сокращен до 90 дней
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Базовым условием признания физического лица налоговым резидентом России останется фактическое нахождение в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Но по желанию налогоплательщика срок для признания налогового резидентства может быть сокращен до 90 дней, заявил он.

«Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. <...> То есть сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека, то может быть и ниже», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Тревоги бизнеса

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней. То есть сейчас, если человек провел в стране, например, 100 дней из 365, он не считается налоговым резидентом (перестает им быть), а по предложенному новому критерию он бы автоматически становился налоговым резидентом.

Налоговый резидент России уплачивает подоходный налог со своих общемировых доходов, а не только с доходов, полученных в России.

Инициатива Минфина встревожила бизнес, так как от ужесточения критерия пострадали бы, например, россияне — владельцы зарубежных счетов, которые проводили в стране от 90 до 183 дней. Минфин готов отложить реформу резидентства, если ее не поддержит крупный бизнес, заявил Силуанов 9 октября.

Теперь чиновник сообщил, что срок 90 дней будет применяться добровольно, по желанию налогоплательщика. В прежних предложениях Минфина критерий добровольности отсутствовал.

Кому-то выгодно, кому-то нет

Есть разные категории физлиц: для одних сокращение срока для признания резидентом может быть выгодным, для других нет. Например, иностранные высококвалифицированные специалисты, которые приезжают в Россию, но проводят много времени и в других странах, могут быть заинтересованы в облегченном приобретении налогового резидентства, поскольку здесь одна из самых низких ставок подоходного налога в мире — 13%. Для сравнения, в Германии ставка — до 45%, во Франции — до 49% (и там, и там действует прогрессивная шкала).

Однако есть и категории, которым сокращение срока будет невыгодным. Если человек является налоговым резидентом страны (по ее объективным критериям), с которой у России нет соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), то такое лицо при пребывании в России от 90 дней было бы вынуждено платить налог с мировых доходов в двух странах.

При наличии СИДН налоговый резидент России должен доказать другой стране, что именно в России находится его центр жизненных интересов, чтобы разрешить конфликт налоговых резидентств, либо получить взаимное согласие налоговых органов двух стран на то, чтобы считаться резидентом только России.

Одновременно Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13% (сейчас нерезиденты платят налог со своих российских доходов по ставке 30%). 29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам к марту 2020 года подготовить соответствующий законопроект. Снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу. После уравнивания ставок нерезиденты будут платить налог с доходов, полученных в России, по ставке 13%, а с мировых доходов (если таковые имеются) — по ставке государства, налоговым резидентом которого является гражданин.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: резидент, Минфин, Силуанов, НДФЛ
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