Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

Критерием признания физлица налоговым резидентом России останется пребывание в стране не менее 183 дней в году, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. По желанию налогоплательщика этот срок может быть сокращен до 90 дней

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Базовым условием признания физического лица налоговым резидентом России останется фактическое нахождение в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Но по желанию налогоплательщика срок для признания налогового резидентства может быть сокращен до 90 дней, заявил он.

«Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. <...> То есть сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека, то может быть и ниже», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Тревоги бизнеса

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней. То есть сейчас, если человек провел в стране, например, 100 дней из 365, он не считается налоговым резидентом (перестает им быть), а по предложенному новому критерию он бы автоматически становился налоговым резидентом.

Налоговый резидент России уплачивает подоходный налог со своих общемировых доходов, а не только с доходов, полученных в России.