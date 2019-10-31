ФСБ и ФНС провели «мероприятия» в офисах 20 клининговых компаний

Сотрудники ФСБ и ФНС изымают документы в офисах более чем 20 клининговых компаний. Проверками охвачены шесть регионов страны. Компании заподозрили в незаконных схемах оптимизации налогов, сообщили налоговики

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят «мероприятия с изъятием документации» более чем в 20 офисах клининговых компаний в шести регионах России. Как сообщает «Коммерсантъ», следственные действия проходят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области.

По данным издания, ФСБ и ФНС подозревают компании в связи с «площадками» по организации незаконных налоговых вычетов, а также, предположительно, ищут данные о «сознательном участии заказчиков услуг в уклонении от уплаты налогов».

Пресс-служба ФНС подтвердила РБК, что проверки проходят в более чем 20 клининговых компаниях в шести регионах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области. Как пишет «Коммерсантъ», визиты в клининговые организации, среди которых «старейший представитель» ГК F5 Service, связаны с тем, что они, предположительно, участвуют в незаконных схемах оптимизации налогов.

Среди компаний, в которых проходят проверки, есть и ГК F5 Service, подтвердили РБК в ФНС. ГК F5 Service не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.