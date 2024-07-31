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Министр транспорта заявил о деградации дорог в России

В России наблюдается деградация федеральной автомобильной дорожной сети, заявил в Госдуме министр транспорта Роман Старовойт. Он призвал «не начинать большие стройки», а привести в порядок существующие дороги
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Состояние федеральной сети автомобильных дорог в России деградирует. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», — заявил он на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме (цитата по ТАСС). По его словам, в плохом состоянии находится и региональная, и муниципальная сеть автомобильных дорог. «Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение», — сказал Старовойт.

По его словам, поэтому в национальном проекте по транспорту первоочередная задача — это привести дороги в нормативное состояние. «Конечно, в первую очередь мы должны закончить, не начинать новые большие стройки», — заявил Старовойт. По его словам, их стоит начать, «если будут дополнительные возможности», чтобы не было «недостроек».

Дороги в России нужно «привести в нормативное состояние» за пять лет, заявлял президент России Владимир Путин в июне 2022 года. По его словам, дороги нужно обустроить не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а повсеместно, для этого есть возможности и ресурсы.

«Повторю, у нас есть все, чтобы вести его [строительство дорог] на высочайшем уровне, с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования по качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности дорожного движения», — добавил Путин.

По состоянию на май 2021 года протяженность опорной сети автомобильных дорог России составляла 138 тыс. км. Из них 61 тыс. км — федеральные трассы, 77 тыс. км — региональные дороги. По данным Счетной палаты за август 2020 года, нормативным требованиям соответствовало меньше половины, 44,2%, региональных и муниципальных автодорог и 84,8% федеральной дорожной сети.

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Роман Старовойт

министр транспорта России, экс-губернатор Курской области
20 января 1972 года
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