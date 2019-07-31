Прозрачность крупного российского бизнеса снизилась

Прозрачность бизнеса снизилась по сравнению с прошлым годом — об этом свидетельствует исследование, составленное Российской региональной сетью по интегрированной отчетности. При этом госкомпании показали рост прозрачности

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Корпоративная прозрачность российского крупного бизнеса незначительно снизилась по сравнению с прошлым годом, показал промежуточный анализ Российской региональной сети по интегрированной отчетности (РРС). Прозрачность в исследовании замеряется исходя из качества выпускаемых компаниями годовых отчетов за 2018 год, включая так называемую нефинансовую отчетность (экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты об устойчивом развитии и т.д.).

В 2019 году первые нефинансовые отчеты начали выходить в апреле, а в июне итоговое число выпущенных отчетов превысило 100. Более 60 компаний уже оценены в рейтинге корпоративной прозрачности, и РСС обновляет рейтинг по мере поступления и анализа отчетности.

Авторы исследования подчеркивают, что уверенно говорить о снижении прозрачности бизнеса пока нельзя, так как лидеры корпоративной прозрачности прошлых лет (инжиниринговая компания АСЭ «Росатома», ТВЭЛ и сам «Росатом», а также Уральский электрохимический комбинат) еще не выпустили нефинансовую отчетность. Итоговые результаты исследования будут объявлены осенью.

Госкорпорации и энергетики

Промежуточная первая пятерка самых прозрачных компаний представлена в основном госкомпаниями и их дочерними структурами, однако на втором месте — частный «Норникель».