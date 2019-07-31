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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Прозрачность крупного российского бизнеса снизилась
Прозрачность бизнеса снизилась по сравнению с прошлым годом — об этом свидетельствует исследование, составленное Российской региональной сетью по интегрированной отчетности. При этом госкомпании показали рост прозрачности
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Корпоративная прозрачность российского крупного бизнеса незначительно снизилась по сравнению с прошлым годом, показал промежуточный анализ Российской региональной сети по интегрированной отчетности (РРС). Прозрачность в исследовании замеряется исходя из качества выпускаемых компаниями годовых отчетов за 2018 год, включая так называемую нефинансовую отчетность (экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты об устойчивом развитии и т.д.).

В 2019 году первые нефинансовые отчеты начали выходить в апреле, а в июне итоговое число выпущенных отчетов превысило 100. Более 60 компаний уже оценены в рейтинге корпоративной прозрачности, и РСС обновляет рейтинг по мере поступления и анализа отчетности.

Авторы исследования подчеркивают, что уверенно говорить о снижении прозрачности бизнеса пока нельзя, так как лидеры корпоративной прозрачности прошлых лет (инжиниринговая компания АСЭ «Росатома», ТВЭЛ и сам «Росатом», а также Уральский электрохимический комбинат) еще не выпустили нефинансовую отчетность. Итоговые результаты исследования будут объявлены осенью.

Госкорпорации и энергетики

Промежуточная первая пятерка самых прозрачных компаний представлена в основном госкомпаниями и их дочерними структурами, однако на втором месте — частный «Норникель».

  • На первом месте «РусГидро», набравшая 95 баллов (плюс 19% к прошлогоднему показателю). В 2018 году она заняла итоговое четвертое место в рейтинге.
  • На втором месте — «ГМК Норникель», прозрачность которого снизилась с 90 до 88 баллов, однако в рейтинге компания поднялась на один пункт.
  • На третьей и четвертой позициях предприятия госкорпорации «Росатом»: Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов и Электрохимический завод.
  • Пятерку самых прозрачных компаний на данный момент замыкает Sakhalin Energy Investment Company, в которой контрольный пакет принадлежит «Газпрому», а партнерами являются Shell, Mitsui и Mitsubishi.

Самый высокий рост прозрачности показали «РусГидро» (плюс 15,3 балла) и МРСК Юга (плюс 11,8 балла). А наихудшую динамику — Сибирская угольная энергетическая компания (минус 34,1 балла), МРСК Сибири (минус 23,8 балла) и Московская биржа (минус 18,2 балла).

11 компаний выпустили традиционные годовые отчеты, раскрывая больше информации, чем требует Банк России, отмечается в исследовании. Подавляющее большинство из них упоминают о целях в области устойчивого развития и указывают свой вклад в их достижение.

Исследование проводится в партнерстве с агентством «Да-Стратегия», Институтом экономических стратегий РАН, аудиторской группой «Нексиа Пачоли», Международным инвестиционно-правовым агентством.

Нефинансовая отчетность

Концепцию публичной нефинансовой отчетности Минэкономразвития продвигает уже несколько лет. В 2017 году концепцию развития такой отчетности утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, а в 2019 году Минэкономразвития наконец внесло соответствующий законопроект в правительство. Законопроект раскрывает перечень базовых показателей, которые будут включены в корпоративную отчетность: как правило, это показатели социальной ответственности бизнеса, его экологичности и т.д. Как предполагают авторы законопроекта, такая открытость бизнеса улучшит инвестклимат.

Изначально идея нефинансовой отчетности заключается в том, что если взять чистые активы компании и сопоставить их с рыночной капитализацией, возникает существенная разница — компания стоит дороже, чем предполагают ее финансовые показатели. Соответственно, через нефинансовую отчетность предпринимается попытка объяснить стоимость компании через, в том числе, ее нефинансовые показатели. РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

Автор: Ксения Назарова
Теги: Бизнес, Министерство экономического развития, отчетность компании
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