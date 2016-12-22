Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема газа из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС готов за свои деньги построить порты для поставок американского сжиженного газа

Джузеппе Конте и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте лидерам двух стран был задан вопрос касательно поставок в Италию энергоресурсов. Конте на эту тему заявил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. «Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы», - заявил Конте.

Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США готовы создать альтернативу. «Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ», - сказал американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что оплачивать сооружение портов будут именно европейцы.

Трансляция пресс-конференции велась в том числе на официальном канале телеканала CBS News в YouTube.

27 июля Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил о том, что ЕС будет покупать сжиженный газ у США.

В середине июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что нападки со стороны американской администрации на проект «Северный поток 2» являются попытками вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что покупатели должны иметь права сами принимать решения о предпочтительности для них того или иного источника газа. При этом Песков отметил фактическое отсутствие у российского газа реальных конкурентов.