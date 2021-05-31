Белоусов сравнил кризисы 1998, 2009 и 2020 года

В отличие от финансового кризиса 2009 года, когда российскому государству пришлось спасать банки, в пандемийном 2020 году власти сделали ставку на помощь малому бизнесу, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В отличие от финансового кризиса 2009 года, когда российскому государству пришлось спасать банки, в пандемийном 2020 году власти сделали ставку на помощь малому бизнесу, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я пережил все кризисы начиная с 98-го. Там была вообще совсем другая ситуация, и на порядок хуже даже, чем сейчас», — сказал Белоусов, напомнив, что в кризис 2008–2009 годов удар пришелся по финансовым рынкам, которые схлопнулись: «Тогда начали защищать банки, просто для того, чтобы они устояли». «Основной эпицентр [коронакризиса] — это, конечно, малый бизнес, по которому пришелся основной удар», — подчеркнул вице-премьер.

Власти в прошлом году запустили несколько программ помощи малому бизнесу, в основном направленных на пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе программу ФОТ 2.0, льготное кредитование под низкую ставку с возможностью последующего частичного или полного списания долгов в зависимости от сохранения численности персонала. Она «охватила практически весь малый бизнес, средний бизнес и даже часть крупного бизнеса в пострадавших отраслях. Судя по тому, сколько нам кредитов пришлось списывать, практически никто численность не сократил», — сказал Белоусов.

«Мы списали больше 90% выданных кредитов. Это очень хороший результат. Выдали 460 млрд руб. с лишним, почти все и списали. Практически никто численность не сократил», — заявил Белоусов. По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выдано больше 1,5 трлн руб., или около 20% всех новых кредитов субъектам малого и среднего бизнеса за год, сообщало Минэкономразвития. В начале 2021 года власти одобрили продление программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (ФОТ 3.0), с повышением ставки с 2 до 3%.