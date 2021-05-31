Белоусов сравнил кризисы 1998, 2009 и 2020 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Рекордсмен хоккейного «Динамо» покинул клуб ради карьеры в НХЛ Спорт, 14:41 Топ-5 громких провалов в ребрендинге Pro, 14:38 Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня Общество, 14:37 Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ Политика, 14:27 Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы Политика, 14:25 ИТМО запустил первую в России международную программу по Public Health Экономика образования, 14:20 Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции Спорт, 14:16 Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов Экономика, 14:15 Читаем новый номер «РБК Realty & Design» в онлайне Стиль, 14:12 Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair Политика, 14:10 В ЦБ Ирландии предупредили криптоинвесторов о риске потерять все средства Крипто, 14:05 Volkswagen отправит в ремонт российские Caddy из-за проблем с тормозами Авто, 14:02 Как магазины подталкивают покупателей к здоровому питанию и образу жизни Зеленая экономика, 14:00 Как выбрать сервис для email-рассылки Pro, 13:53
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Антикризисные меры ,  
0 

Белоусов сравнил кризисы 1998, 2009 и 2020 года

В отличие от финансового кризиса 2009 года, когда российскому государству пришлось спасать банки, в пандемийном 2020 году власти сделали ставку на помощь малому бизнесу, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В отличие от финансового кризиса 2009 года, когда российскому государству пришлось спасать банки, в пандемийном 2020 году власти сделали ставку на помощь малому бизнесу, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я пережил все кризисы начиная с 98-го. Там была вообще совсем другая ситуация, и на порядок хуже даже, чем сейчас», — сказал Белоусов, напомнив, что в кризис 2008–2009 годов удар пришелся по финансовым рынкам, которые схлопнулись: «Тогда начали защищать банки, просто для того, чтобы они устояли». «Основной эпицентр [коронакризиса] — это, конечно, малый бизнес, по которому пришелся основной удар», — подчеркнул вице-премьер.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Власти в прошлом году запустили несколько программ помощи малому бизнесу, в основном направленных на пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе программу ФОТ 2.0, льготное кредитование под низкую ставку с возможностью последующего частичного или полного списания долгов в зависимости от сохранения численности персонала. Она «охватила практически весь малый бизнес, средний бизнес и даже часть крупного бизнеса в пострадавших отраслях. Судя по тому, сколько нам кредитов пришлось списывать, практически никто численность не сократил», — сказал Белоусов.

«Мы списали больше 90% выданных кредитов. Это очень хороший результат. Выдали 460 млрд руб. с лишним, почти все и списали. Практически никто численность не сократил», — заявил Белоусов. По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выдано больше 1,5 трлн руб., или около 20% всех новых кредитов субъектам малого и среднего бизнеса за год, сообщало Минэкономразвития. В начале 2021 года власти одобрили продление программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (ФОТ 3.0), с повышением ставки с 2 до 3%.

При этом Белоусов заметил, что в прошлом году в России снизилось количество вновь создаваемых малых и средних предприятий. «У нас малый бизнес в среднем живет три года. Что мало, кстати сказать. Потому что в развитых странах это 4–5 лет обычно. И где-то в год примерно у нас возникает около миллиона новых предприятий, и примерно столько же у нас и прекращает свое существование. А в прошлом году создано было чуть меньше, а ликвидировано было чуть больше», — сказал Белоусов.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

За 2020 год количество малых и средних предприятий снизилось на 236 тыс. субъектов, следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Результаты опроса малого бизнеса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, показывают, что треть предпринимателей получали в течение 2020 года господдержку, однако каждый десятый не знал о таких мерах, а 45% компаний не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки.

Автор
Илья Доронов, Иван Ткачёв
малый бизнес предприниматели Андрей Белоусов кризис
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Эксперты назвали стоимость открытия своего бизнеса в России
Бизнес
Коронавирус разрушил мой бизнес. История разорившегося предпринимателя
Общество
Деньги по адресу: какие перекосы в кредитовании МСП нужно исправить
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter