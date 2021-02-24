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В России продлят льготные кредиты для бизнеса с подъемом ставки до 3%

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, чтопрезидент Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей. Об этом глава правительства заявил во время встречи с руководством Совета Федерации.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы — «ФОТ 3.0». В ней немного будут изменены условия. Теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — сказал Мишустин.

По его словам, это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается. Компании, как отметил премьер, с помощью этой программы получат возможности для роста, а в течение первой половины 2021 года они будут освобождены от выплаты основного долга и процентов по кредиту. «Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно», — уточнил он.

Помимо этого, в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из наименее восстановившихся отраслей, которые пока не до конца вернулись на докризисный уровень, сказал Мишустин.

«Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает порядка 1,5 млн человек», — отметил премьер.

По его словам, российские власти надеются, что за это время будет завершена основная часть вакцинирования людей, спрос на услуги этих отраслей вырастет, и они смогут начать быстрое восстановление. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», — заключил он.

Материал дополняется.

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