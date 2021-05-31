Белоусов анонсировал волну замещения критического импорта на ₽1 трлн

В некоторых отраслях экономики сохраняется критическая зависимость от зарубежных поставок, объем критического импорта — ₽1 трлн, сообщил первый вице-премьер Белоусов. Программа импортозамещения будет активизирована, пообещал он

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Объем критического импорта в российской промышленности — тех поставок, которые трудно заместить, — оценивается в 1 трлн руб. в год, заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в интервью РБК. «Мы очень сильно ощутили зависимость от импорта в некоторых областях экономики. У нас в промышленности сейчас оценки критического импорта составляют около 1 трлн руб. в год», — сказал Белоусов.

Исходя из среднего курса доллара к рублю в 2020 году, оценка Белоусова соответствует $13,7 млрд. Весь импорт товаров в Россию в 2020 году составил $231,4 млрд.

«У нас было несколько волн импортозамещения, тем не менее не до конца [зависимость устранена]. Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», — подчеркнул первый вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу совместно с Минфином и Минэкономразвития до 15 июля 2021 года проработать дополнительные меры господдержки импортозамещения, различным ведомствам — актуализировать и утвердить отраслевые планы импортозамещения до начала августа.

В 2014 году Минпромторг России на фоне западных санкций подготовил первые планы-графики и «дорожные карты» по импортозамещению. В том числе ведомство ставило задачу к 2020 году сократить долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке с 82 до 44%. Затем Минпромторг утвердил планы по импортозамещению в различных отраслях, включая гражданское авиастроение, станкоинструментальную промышленность, радиоэлектронную промышленность, фармацевтику, нефтегазовое машиностроение, с целевыми ориентирами по снижению доли импорта по различным продуктам и технологиям к 2019–2021 годам.