ЗВР за период 18-25 марта выросли и превысили 500 млрд долл.

Таким образом, золотовалютные резервы Банка России выросли за неделю на 4 млрд долл., или на 0,8%. При этом ЗВР в их еженедельном исчислении на окончание указанной даты впервые за четыре месяца превысили уровень 500 млрд долл. и достигли максимального значения с середины октября 2008г., когда золотовалютные резервы РФ составляли 517,6 млрд долл.
Исторический максимум золотовалютных (международных) резервов РФ приходится на 8 августа 2008г., когда их объем достиг 598,1 млрд долл. Тем временем их историческим минимумом можно считать показатель 10,7 млрд долл., зарегистрированный по состоянию на 2 апреля 1999г.
К золотовалютным, или международным резервам относятся внешние активы государства, которые складываются из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других высоколиквидных финансовых активов. Золотовалютные (международные) резервы РФ находятся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации и могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса, для интервенций на валютных рынках или для других целей в интересах государства.