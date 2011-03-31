ЗВР за период 18-25 марта выросли и превысили 500 млрд долл.

Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 25 марта 2011г. составлял 504 млрд долл. США против 500 млрд долл. на 18 марта с.г.

Таким образом, золотовалютные резервы Банка России выросли за неделю на 4 млрд долл., или на 0,8%. При этом ЗВР в их еженедельном исчислении на окончание указанной даты впервые за четыре месяца превысили уровень 500 млрд долл. и достигли максимального значения с середины октября 2008г., когда золотовалютные резервы РФ составляли 517,6 млрд долл.

Исторический максимум золотовалютных (международных) резервов РФ приходится на 8 августа 2008г., когда их объем достиг 598,1 млрд долл. Тем временем их историческим минимумом можно считать показатель 10,7 млрд долл., зарегистрированный по состоянию на 2 апреля 1999г.

К золотовалютным, или международным резервам относятся внешние активы государства, которые складываются из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других высоколиквидных финансовых активов. Золотовалютные (международные) резервы РФ находятся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации и могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса, для интервенций на валютных рынках или для других целей в интересах государства.