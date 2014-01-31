Улюкаев рассказал о сроках приватизации РЖД и "Ростелекома"

Минэкономразвития РФ планирует в 2014г. провести приватизацию 5% акций ОАО " РЖД ", а также госпакетов "Совкомфлота" и "Ростелекома" , сообщил на коллегии министерства глава ведомства Алексей Улюкаев. "Но дело не только в том, чтобы провести приватизационные процедуры. Мы должны работать с переформатированием ФГУПов, повышением эффективности компаний, которые в силу соответствующих законодательных и нормативно-правовых решений остаются в собственности государства" - сказал он.

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В начале недели глава МЭР отмечал, что, по его мнению, в текущем году вполне реально провести приватизацию "Аэрофлота", "Совкомфлота", Новороссийского морского торгового порта (НМТП), ВТБ, первых 5% РЖД и 19% "Роснефти". Улюкаев пояснил, что технически все эти сделки могут быть реализованы в этом году.

В течение этого года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом планирует приватизировать 43% акций "Ростелекома", 25% - "Совкомфлота", 20% - Новороссийского морского торгового порта, 26,2% - "Аэрофлота", 50% - Объединенной зерновой компании и 3,1% - "Транснефти". Часть сделок должна пройти в виде допэмиссии, но план по поступлениям в бюджет Росимущество надеется выполнить. Планируется, что от приватизации госкомпаний в 2014г. бюджет получит 196,8 млрд руб.

В середине января первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов подчеркивал, что Россия не торопится с приватизацией, потому что она не должна осуществляться "кое-как". По его словам, до 2020г. доля государства в экономике РФ должна сократиться и составлять не более 25% по сравнению с нынешними 50%.

В опубликованном ранее сегодня докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном исследованию экономики Российской Федерации, было отмечено, что госкомпании занимают лидирующие позиции в ряде важнейших секторов экономики РФ, в том числе в банковском, транспортном и энергетическом. Их привилегированная позиция имеет негативные последствия для экономики, так как усложняет возможность входа на рынок, душит конкуренцию, снижая эффективность, отмечают авторы доклада.

В рамках стабилизации и установления здорового бизнес-климата ОЭСР рекомендует ускорить приватизацию банков и иных предприятий, находящихся в госсобственности.