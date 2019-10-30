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Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых
В новой схеме пенсионных накоплений («гарантированный пенсионный план») смогут участвовать не только наемные работники, но и самозанятые, уточнил Минфин. Особенности налоговых льгот для них будут обсуждаться отдельно
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.

«Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП», — сообщила РБК пресс-служба Министерства финансов. Там добавили, что «особенности по применению налоговых льгот [в отношении самозанятых] будут обсуждаться дополнительно».

В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о ГПП указывается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 млн наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений по ГПП.

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил 29 октября на презентации ГПП, что участвовать в новой схеме может даже человек, «никогда не работавший». «[Взносы] за него может платить супруг или супруга, или родственники», — сказал он.

По данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тыс. человек. Сейчас они уплачивают «налог на профессиональный доход» (спецрежим) в четырех пилотных регионах, власти хотят распространить эксперимент еще на 13 регионов.

Самозанятые вместо 13% НДФЛ платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам. Они отчисляют добровольные взносы в Пенсионный фонд.

Согласно законопроекту Минфина, наемные работники смогут сами выбрать, сколько им отчислять со своих зарплат. «Это может быть хоть вся зарплата, а может быть 1%», — сказал Моисеев. По взносам в пределах 6% государство будет предоставлять участникам ГПП льготу в виде освобождения их от НДФЛ. Новая система заработает ориентировочно в середине 2021 года.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: НПФ, пенсионные накопления, Минфин, самозанятые
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