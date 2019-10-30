Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

В новой схеме пенсионных накоплений («гарантированный пенсионный план») смогут участвовать не только наемные работники, но и самозанятые, уточнил Минфин. Особенности налоговых льгот для них будут обсуждаться отдельно

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В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.

«Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП», — сообщила РБК пресс-служба Министерства финансов. Там добавили, что «особенности по применению налоговых льгот [в отношении самозанятых] будут обсуждаться дополнительно».

В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о ГПП указывается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 млн наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений по ГПП.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил 29 октября на презентации ГПП, что участвовать в новой схеме может даже человек, «никогда не работавший». «[Взносы] за него может платить супруг или супруга, или родственники», — сказал он.