Кредиторы Metro-Goldwyn-Mayer согласились на банкротство компании

Компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), известная созданием многих тысяч кинопрограмм, в том числе мультфильмов Tom&Jerry, а также владеющая франшизой на фильмы о Джеймсе Бонде, еще на шаг приблизилась к банкротству. Соответствующий план был одобрен ее кредиторами.

Как передает Reuters, на состоявшемся сегодня заседании банкротство одной из старейших американский медиакомпаний, долг которой составляет 4 млрд долл., было одобрено подавляющим большинством кредиторов. Теперь заявление о банкротстве и подготовленный план будут направлены на рассмотрение в суд.

Одобренный кредиторами план спасения MGM предусматривает ее превращение в меньшую по величине студию, принадлежащую американской компании Spyglass Entertainment. В качестве альтернативы также рассматривалось предложение о поглощении MGM канадской студией Lions Gate, которое, как утверждают эксперты, по-прежнему остается возможным: за слияние MGM с Lions Gate проголосовал инвестор Карл Икан, который может заблокировать одобренный кредиторами план банкротства в суде. К.Икан пытается купить Lions Gate последние 18 месяцев, ему принадлежит около 20% этой компании.

MGM начала переговоры с кредиторами по согласованию плана банкротства в начале октября 2010г. По уже подготовленному плану, MGM обменяет более 4 млрд долл. своей задолженности на 95,3% акций в новой компании после завершения процесса банкротства.

Напомним, что месяцем ранее акционеры Metro-Goldwyn-Mayer Inc. отказались от поглощения компании индийским конгломератом Sahara India Pariwar, который предложил купить MGM за 2 млрд долл. Также MGM отказалась от поглощения другой крупной американской медиакомпанией Time Warner Inc. за 1,5 млрд долл. В конечном итоге была выбрана процедура банкротства.