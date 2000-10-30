Евро оказалось надежнее доллара

Власти Ирака высказали пожелание заключать контракты на нефтяном рынке, предусмотренные программой «Нефть в обмен на продовольствие», только в евро, а не в долларах. Этот вопрос в понедельник рассматривает Совет безопасности ООН.

На прошлой неделе министр нефтяной промышленности Ирака Амер Мохамед аль-Рашид сообщил, что Ирак намерен перейти на расчеты в евро с 1 ноября. Иракский министр отметил, что инициативу его страны «уже поддержали Франция, Россия и Китай». Так официальный представитель МИД Франции Бернар Валеро заявил, что Франция не только не возражает против того, чтобы расчеты по нефти проводились в евро, но и приветствует этот шаг. Благосклонно отнеслись к этой идее и в российском МИДе.

Между тем, по данным экспертов ООН, перевод нефтяных расчетов в евро сократит средства, которые идут на иракский гуманитарный импорт примерно на 10 процентов. Поскольку большинство расчетов на нефтяном рынке ведется в долларах. Не говоря уже о том, что проценты по счетам в евро значительно ниже, чем в долларовом эквиваленте. Но иракские власти это обстоятельство не смущает. Они настаивают на своем отказе от долларов.