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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что в проекте бюджета отражены все поручения Путина

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Военная операция на Украине
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Новые законы в России
В проекте бюджета нашли отражение все поручения Путину правительству, заявил Песков. В документе отмечены, в частности, социальная сфера и «значительные средства на укрепление обороноспособности страны» для задач военной операции
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, который правительство внесло в Госдуму, отразил все поручения президента Владимира Путина кабинету министров, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты поинтересовались у Пескова, достаточно ли будет средств на выполнение социальных обязательств и целей военной операции на Украине. «Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством», — ответил он.

Президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития, добавил Песков: «Совсем недавно было совещание, на котором, собственно, обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета».

Проект бюджета России на 2025–2027 годы внесли в Госдуму
Экономика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Согласно проекту, в 2025 году доходы федерального бюджета вырастут до 40,29 трлн руб. (с 36,1 трлн руб. в этом году), а расходы повысятся с 39,4 трлн руб. до 41,46 трлн руб. Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы правительство назвало 19 нацпроектов, на которые в течение трех лет выделят 18 трлн руб.

В своем сообщении кабмин выделил социальную сферу (социальная политика, образование и здравоохранение), технологическое лидерство, развитие транспортной системы, поддержку регионов и обороноспособность. В проекте предусмотрены «значительные средства на укрепление обороноспособности страны» для обеспечения задач военной операции, заявили в правительстве, отметив, что средства предназначены для оснащения Вооруженных сил, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.

Минфин отмечал, что бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах 1% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году). Источниками финансирования дефицита традиционно будут главным образом заимствования, указывало ведомство.

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Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин федеральный бюджет экономика России Военная операция на Украине социальные расходы
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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