Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабировании

Число компаний, перерастающих формальные рамки «малых и средних предприятий» (МСП), стремительно растет. Власти решили расширить критерии МСП, чтобы те не утратили поддержку государства и не потеряли темпы роста

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В России принята простая классификация малых предприятий исходя из их выручки и численности персонала: микропредприятие (не более 120 млн руб./год, 15 человек), малое предприятие (800 млн руб., 100 человек) и среднее (2 млрд руб., 250 человек). При этом по мере развития бизнес может мигрировать из одной категории в другую. Для этого предприниматели сейчас могут пользоваться мерами поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Проанализировав данные реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее, — делится генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — В целом, этот период был лучше предыдущего на 2,6%. Из почти 28,5 тыс. МСП-компаний, перешедших в более высокую категорию, около 26 тыс. — это микропредприятия, ставшие малыми. При этом около 900 предпринимателей совершили рывок сразу из микробизнеса в средний, а более 1,5 тыс. компаний перешли с уровня малого в средний бизнес».

В Корпорации МСП отмечают, что есть и те, кто вышел или вот-вот выйдет за пределы границ средних предприятий. Для дополнительной поддержки таких предприятий, государство намерено ввести дополнительную категорию МСП+, в которую предположительно включат компании с годовой выручкой до 10 млрд руб. и штатом не более 1,5 тыс. человек. «Именно такой бизнес зачастую становится драйвером роста в своих отраслях: оперативно реагирует на изменения рынка, внедряет новые технологии и создает рабочие места, — поясняет Александр Исаевич. — В условиях текущей экономической ситуации, именно МСП+ могут обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами и услугами, а также вывести российские продукты на международные рынки».

Трудности роста

Стремление расти — естественное желание для любого бизнеса, это подтверждается и социологическими исследованиями. «СберСтрахование» опросило 3000 предпринимателей из 38 городов России и выяснило, что 8,3% из них рассчитывают увеличить выручку уже в текущем году, еще 10,9% планируют сделать это в ближайшие два-три года. Среди рисков на этом пути они видят следующие (можно было выбирать множественные варианты ответов, поэтому сумма превышает 100%): 49,2% опасаются нехватки кадров; 30,7% — проблем с производственным оборудованием (серьезных повреждений или полной утраты); 28,6% — невозможности расширить должным образом автопарк; 27,2% — что не удастся арендовать подходящее помещение.

Кадровый кризис год от года все острее: так, по данным портала hh.ru, число вакансий в стране за минувший год увеличилось на 30%, а резюме — только на 1%. Возможным решением для сегмента МСП может стать аутсорсинг персонала — привлечение его не на постоянную, а на сдельную работу. «Мы работаем в трех областях: аутсорсинг, управление складскими и производственными объектами, IT-разработки, — говорит генеральный директор кадрового маркетплейса Laborplace Влад Рылеев. — Через нас действительно можно быстро найти необходимый персонал на разовые работы». Аутсорсинг персонала может быть полезен, например, микропредприятиям, ведущим торговлю на маркетплейсах, отмечает эксперт. Такие компании несколько раз в месяц собирают товар и отправляют на склады маркетплейсов, держать для этих операций штат постоянных сотрудников экономически нецелесообразно.

«Но работодателю важно помнить, что сейчас необходимо удерживать качественные кадры, — отмечает Влад Рылеев. — Помимо повышения зарплаты, важна культура внутри компании, нематериальные вознаграждения, удобство расположения, наличие дошкольных и школьных учреждений. Также нужно упрощать рабочий процесс для уменьшения задействования в нем квалифицированных специалистов». Laborplace в свое время сама воспользовалась поддержкой нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и проблемы малого бизнеса знает не понаслышке.

Упростить процессы и высвободить свободное время у персонала на производстве помогает национальный проект «Производительность труда» с помощью практик наставничества: опытный и квалифицированный работник передает свои знания и навыки менее опытному коллеге. Как показал опрос среди руководителей предприятий несырьевых отраслей, участников программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», 31% компаний развивают систему наставничества уже несколько лет, еще 36% — находятся на этапе внедрения. При этом 60% респондентов считают наставничество и развитие системы адаптации персонала самым эффективным способом преодоления дефицита рабочих кадров.

Еще одна полезная опция — помощь бизнесу по нацпроекту «Производительность труда»: эксперты федеральных и региональных центров компетенций помогут оптимизировать процессы на предприятии и добиться больших результатов при том же штате и без увеличения финансовых затрат.

Узнать больше о доступных программах можно на форуме «Производительность 360», который пройдет с 17 по 18 октября в Москве. Там представят весь комплекс государственных мер поддержки предприятий и оптимизации их работы.

Финансовая поддержка

Остальные проблемы, на которые указывали компании из категории МСП+, решаются при должном уровне финансирования. Так, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» компании могут получить льготные условия на лизинг оборудования на сумму от 500 тыс. до 50 млн руб. сроком до семи лет. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно подать заявку на портале МСП.РФ.

В центрах «Мой бизнес» помогают оформить льготную аренду: от рабочего места в коворкинге до крупного офиса или складского или производственного помещения. Малый бизнес может также подать заявку на получение субсидии для замены оборудования, цифровизации процессов и обучения персонала.

Также с помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» компании могут выйти на рынки дружественных стран. После регистрации на портале «Мой экспорт» им станут доступны помощь в поиске покупателей за рубежом, участие в международных выставках, логистическая поддержка и многое другое.

По оценкам Минэкономразвития, эти и другие меры поддержки МСП+ до 2030 года позволят привлечь в эти предприятия более 900 млрд руб. инвестиций, что увеличит их выручку более чем на 35%.