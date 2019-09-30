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Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал объем незавершенного строительства в России колоссальным

На балансе различных министерств и ведомств России числится более 71 тыс. объектов незавершенного строительства, заявил на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, сообщает ТАСС. По его словам, в эти долгострои, ввод которых в эксплуатацию откладывается по пять и более лет, вложены огромные деньги.

«Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн [руб.] ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал Кудрин.

В ответ Медведев назвал объем незавершенки колоссальным. «Я сам, когда езжу по регионам, часто вижу, как это выглядит, губернаторы говорят: «Это еще с советских времен тянется», — сказал премьер-министр.

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По словам Кудрина, на балансе регионов недостроенных объектов вчетверо больше, чем у федеральных министерств и ведомств. Глава Счетной палаты указал на необходимость более строго прописать в законах понятие такого объекта и вести их учет через государственную информационную систему управления. По словам Кудрина, необходимо принять меры для оценки незавершенных строек и решения, что с ними делать дальше — достроить, приватизировать или признать непригодными для дальнейшего использования.

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб. Объем вложений в незавершенные федеральные стройки СП оценила в 1,157 трлн руб. (из них более 103,5 млрд руб. пришлось на объекты Росавиации, еще 51,8 млрд руб. — Минкультуры), а вложения в 58,5 тыс. региональных строек — в 2,9 трлн руб. По данным аудитора, наибольшие средства в такие объекты вложены в Московской области (79,73 млрд руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (70,2 млрд руб.).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, долгострой
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