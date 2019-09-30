Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал объем незавершенного строительства в России колоссальным

На балансе различных министерств и ведомств России числится более 71 тыс. объектов незавершенного строительства, заявил на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, сообщает ТАСС. По его словам, в эти долгострои, ввод которых в эксплуатацию откладывается по пять и более лет, вложены огромные деньги.

«Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн [руб.] ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал Кудрин.

В ответ Медведев назвал объем незавершенки колоссальным. «Я сам, когда езжу по регионам, часто вижу, как это выглядит, губернаторы говорят: «Это еще с советских времен тянется», — сказал премьер-министр.