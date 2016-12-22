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Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии
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Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии
Экономика, 04:57
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Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии
Чтобы остановить рост цен на жилье в Великобритании, премьер-министр предлагает ввести более высокую ставку гербового сбора для иностранцев. При покупке имущества в стране, согласно ее инициативе, они столкнутся с налогом до 3%
Тереза Мэй (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала интервью газете The Sunday Times. В нем политик, как указывает издание, пытаясь показать, что у нее есть идеи, выходящие за пределы Brexit, заявила о том, что в будущем планирует ввести в стране дополнительный налог на покупку имущества для иностранцев.

Эта инициатива, как полагает Мэй, позволит остановить рост цен на жилье в Великобритании. Согласно ей, иностранные покупатели столкнутся с более высокой ставкой гербового сбора​ (эту пошлину британские власти взимают с физических и юридических лиц при приобретении недвижимости, земли, а также покупке акций, бондов и других инвестиционных инструментов в Великобритании).

В соответствии с предложением премьер-министра, люди и предприятия, которые не платят в Британии налоги, получат при покупке имущества в стране надбавку в виде этой пошлины в размере от 1% до 3%. При этом поступления в бюджет, которые будут накапливаться от этого налога, как полагает Мэй, пойдут на программу по борьбе с бездомными.

В какие сроки будет реализована эта идея премьер-министр не уточнила, заметив однако, что это «долгосрочная работа».

«Речь в данном случае идет не только о Brexit, но и о внутренней повестке [Британии]», — заметила политик. «Я думаю, что мы живем в очень важный и исторический момент для Великобритании», — добавила она, подчеркнув, что «за пределами Европейского союза для страны существует [множество] реальных возможностей».

Выйти из ЕС, согласно плану нынешнего британского правительства, Великобритания должна в марте следующего года. Переговоры об условиях Brexit продолжаются в Лондоне до сих пор. Ранее, 16 сентября, мэр столицы Великобритании Садик Хан призвал к проведению второго референдума по выходу страны из ЕС. Окончательное решение по этому вопросу, по его мнению, должны принять сами британцы, а не власти. Правительство Великобритании градоначальник также обвинил в «хаотичном подходе» к переговорам по выходу из ЕС. Это, как считает Хан, может ухудшить благосостояние жителей страны.

Помимо этого, осенью Telegraph и Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что однопартийцы Мэй — представители Консервативной партии Великобритании — обсуждают возможные варианты отстранения нынешнего премьера от власти. К 20 сентября, по данным Telegraph, они уже составили список предполагаемых преемников Мэй. Среди них консерваторы, в том числе, называли бывшего главу МИД Британии Бориса Джонсона и нынешнего министра иностранных дел страны Джереми Ханта.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Великобритания , Тереза Мэй , Недвижимость
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