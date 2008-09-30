ФСФР запретила короткие продажи на биржах РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) с 10:00 мск 30 сентября 2008г. запретила необеспеченные короткие продажи на биржах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Данные меры вызваны рекордным падением рынка США. Основной причиной снижения котировок стало отклонение палатой представителей конгресса США законопроекта о поддержке финансового рынка страны путем выделения 700 млрд долл.

По итогам торговой сессии 29 сентября 2008г. индекс Dow Jones, являющийся основным показателем деловой активности в США, впервые за свою историю упал по итогам одной сессии на 777,68 пункта (-6,98%) и составил 10365,45 пункта. NASDAQ понизился на 199,61 пункта (-9,14%) и составил 1983,73 пункта, S&P 500 - на 106,62 пункта (-8,79%) - до 1106,39 пункта.

Вслед за Америкой произошел обвал азиатских индексов, подешевела нефть, сырье и металлы. Эксперты уверяют, что падение российского рынка гарантировано, причем, скорее всего, оно превысит вчерашнее. Напомним, по итогам закрытия торгов 29 сентября индекс РТС упал на 7,1% - до 1194 пунктов, ММВБ — на 5,5%.

Однако ФСФР накануне заявляла о том, что не намерена принимать экстраординарные меры, но в случае возникновения паники готова действовать жестко. Так прокомментировал текущую ситуацию глава ФСФР Владимир Миловидов. "Если мы будем двигаться в русле мировых тенденций, то экстраординарные меры принимать не следует. Если же начнется паника, возникнут долговые проблемы, то будем принимать меры, и очень жесткие", - сказал В.Миловидов.