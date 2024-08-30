Экспорт медтехники: чем он важен и как его поддерживает государство

Отечественные производители медицинской техники и оборудования активно развиваются, при этом для отрасли принципиально важен экспорт: без широкого рынка сбыта не окупаются современные высокотехнологичные разработки

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Уход с российского рынка ряда крупных зарубежных игроков в 2022 году дал импульс к развитию отечественным компаниям, в том числе производителям медицинской техники и оборудования, отмечают эксперты. Отрасль развивается и динамично растет, у российских производителей появилась возможность предлагать свое оборудование в рамках образовавшихся ниш и программ импортозамещения, рассказывает коммерческий директор «НПФ «Медтехника» (Санкт-Петербург) Илья Белов.

Почему растет производство

Сегмент производства медоборудования пошел в рост еще с 2014 года, вспоминает коммерческий директор и соучредитель компании «Листон» (Калужская область) Юрий Сапрыгин, когда сменилась определенная парадигма у заказчиков, причем не только государственных, — они стали предпочитать российское. Начавшееся еще тогда санкционное давление поспособствовало конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке, поскольку ее стоимость росла меньшими темпами, чем импортная. «За прошедшие с тех пор десять лет отрасль догнала многие мировые стандарты за счет роста выручки в России», — считает предприниматель.

По данным Росстата, в 2023 году в России было произведено медицинское оборудование на 50,3 млрд руб. (в данных статистики учитывались приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое оборудование). За последние пять лет данный показатель вырос почти в три раза (с 18,5 млрд руб. в 2018 году).

«Согласно нашей оценке, по итогам 2023 года российский рынок медицинских изделий превысил 700 млрд руб., а с учетом расходных материалов составил 1 трлн руб.», — говорит директор по развитию бизнеса «Лидкор» (Свердловская область) Андрей Березин. В целом, полагает он, российские производители сделали значительный шаг вперед в ряде сегментов, таких, например, как лучевая диагностика, лабораторные вакуумные системы, системы для медицинской реабилитации, медицинская мебель, и некоторых других.

Такое положение вещей сложилось, отмечает Березин, в первую очередь благодаря поддержке государства: это протекционистские меры, льготное кредитование от институтов развития, гранты на развитие новых производств, механизм «третий лишний» (предполагает, что госзакупка иностранного товара не рассматривается, если среди заявок есть уже два отечественных. — РБК). Главный тренд в сегменте производства медицинской техники и оборудования в России — это импортозамещение, считает заместитель президента компании «Нейрософт» (Ивановская область) Ирина Маламант, добавляя к перечисленным мерам господдержки систему налоговых льгот для предприятий.

Чем важен экспорт

Тем не менее развиваться исключительно в рамках внутреннего рынка даже в условиях масштабной господдержки невозможно, считают эксперты. Для любого производителя медицинской техники экспорт продукции важен, считает Маламант. Во-первых, это расширение рынков сбыта, появление новых возможностей, получение дополнительной прибыли. Во-вторых, мотивация к постоянному развитию, поиску лучших решений и максимальной конкурентоспособности. «За счет выхода на мировой рынок компания приобретает преимущества на российском: опыт экспортной деятельности интегрируется внутрь страны и позволяет превзойти отечественных конкурентов», — добавляет она.

Важность экспортного сбыта для отрасли нельзя недооценивать, считает Юрий Сапрыгин: невозможно производить оборудование на мировом уровне и за конкурентные деньги, работая только на российском рынке. Среди наиболее перспективных экспортных направлений он отмечает Африку и Южную Азию: «Эти рынки будут определяющими в ближайшие несколько десятков лет просто в силу демографии. Развитие экономики в этих регионах также неизбежно и будет проходить очень быстрыми темпами, мы уже видели это в истории на примере Китая». По его словам, наиболее востребованы здесь недорогие и надежные системы для диагностики, общебольничное оборудование, терапевтическое оборудование начального уровня. При этом развитие медицины в Африке и Южной Азии несколько отстает от российского и европейского и нуждается в первую очередь в массовом сегменте оборудования.

Доля российского рынка медизделий в мировом, который оценивается в $600–630 млрд, составляет всего 1,5–2%, говорит Березин из «Лидкора». И в случае высокотехнологичных и наукоемких решений объема внутреннего рынка может быть недостаточно для организации поточного производства и бизнесов, фокусирующихся только на медицинском рынке. Поэтому вопрос экспорта продукции — ключевой в части развития медицинских производств. «Потенциал для российского медпрома есть в соседних странах — бывших советских республиках, странах Ближнего Востока и Африки. В целом здесь востребованы все виды медицинских изделий», — полагает он.

Для производителей важен любой рынок сбыта для дальнейшего динамичного развития, экспортные рынки позволяют получать дополнительную выручку, нивелировать спады заказов на внутреннем рынке, если таковые возникают, считает Илья Белов. Из перспективных направлений он отмечает прежде всего страны СНГ как близкие по менталитету, подходам к лечению и оказанию медицинской помощи. Огромный потенциальный пласт для экспорта, по его мнению, — развивающиеся страны, Африка, Латинская Америка, их население стабильно растет, улучшаются качество и продолжительность жизни, идет переход на более высокотехнологичную медицинскую помощь. «На рынке много производителей из Китая, но они не всегда готовы похвастаться стабильностью поставок, и в этом хорошее конкурентное преимущество российского продукта», — полагает Илья Белов. «Особым спросом на внешнем рынке пользуются инновационные продукты российского производства, которые доказали свою эффективность в системе здравоохранения России», — добавляет директор компании «МедиКрафт» (Новосибирская область) Артем Юдин.

Руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу «ВЭБ.РФ») Андрей Добрица обращает внимание на то, что спрос на отдельные виды продукции на внутреннем рынке хорошо сочетается с их экспортным потенциалом. Так, в отношении рынка технических средств реабилитации, по его словам, наблюдается повышенный внутренний спрос, и внимание государства в отношении обеспеченности ими инвалидов, а также развития производства на территории России высокотехнологичных медицинских изделий. При этом традиционно ключевыми рынками сбыта подобного оборудования выступают страны ЕАЭС (Белоруссия и Казахстан), а также страны Центральной Азии.

Важно отталкиваться от потребностей зарубежных рынков, говорит аналитик Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Мария Гирич. «Например, исследуя китайский рынок, мы видим, что там с учетом тенденции старения населения есть спрос на лечение онкологии, кардиологических, офтальмологических и ортопедических заболеваний. Поэтому в Китае будет высокий спрос на оборудование, связанное с протезированием суставов, оборудование лазерной терапии для лечения глаз, использованием технологий транскатетерной замены аортального клапана для лечения сердца», — поясняет она.

Роль господдержки экспорта

При экспорте медицинского оборудования российским производителям также крайне важна господдержка. «Убеждены, что работу за рубежом необходимо вести вместе с государством, — говорит Андрей Березин. — Подтверждение этому — опыт коллег из Китая: они крайне агрессивно выходят на рынок, имея за спиной большую поддержку со стороны правительства КНР, эффективно работают маркетинговые меры и точечные инвестиции под проекты выхода на новые рынки».

В России бизнесу в сфере внешней торговли помогают Российский экспортный центр, а также региональные центры поддержки экспорта. Компании могут обратиться за мерами господдержки также на цифровую платформу «Мой экспорт», которая была запущена в 2020 году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Сейчас на платформе зарегистрированы уже свыше 33 тыс. пользователей — индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Платформа «Мой экспорт» работает по принципу «одного окна» во всем, что касается экспорта, включая госуслуги, меры поддержки, коммерческие, информационно-аналитические и финансовые сервисы. Так, зарегистрированная на платформе компания получает доступ к персональному кабинету, который служит универсальным инструментом для оформления необходимых услуг, упрощая выполнение экспортных операций. Среди мер господдержки для экспортеров — механизм софинансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка, помощь при сертификации и лицензировании их продукции на зарубежных рынках.

«В рамках нацпроекта на платформе «Мой экспорт» экспортер может получить более 120 услуг, закрывающих практически любую задачу», — рассказывает Илья Белов. Он считает, что без этой поддержки небольшие компании не рискнули бы выйти на новые для себя рынки, так как любое новое продвижение товара требует финансовых затрат, порой значительных, например если речь об участии в международной выставке.

«Данный проект важен для экспортеров, так как дает не только финансовую поддержку, но и позволяет продвигать медицинское оборудование и услуги. Так, выделяются средства на сертификацию оборудования за рубежом, покрывая до 80% соответствующих затрат», — говорит Мария Гирич. Без мер господдержки выход на иностранные рынки будет значительно затруднен, — многие страны известны своим протекционизмом в сегменте медтехники, отмечает Артем Юдин. «Благодаря господдержке мы оказываемся в равных конкурентных условиях с зарубежными компаниями, которым господдержка также предоставляется», — добавляет Маламант из «Нейрософта».

Среди наиболее эффективных и важных мер для экспортеров медтехники Илья Белов выделяет такие, как софинансирование участия в международных выставках и деловых миссиях, а также поиск покупателей. «Все это позволяет существенно сэкономить экспортеру свои маркетинговые бюджеты. Помимо этого, есть возможность вернуть потраченные собственные средства на участие в международных выставках при предоставлении заключенных экспортных контрактов в этой стране», — поясняет он.

«Ключевой для нас всегда была и остается поддержка участия в выставках, — делится опытом Ирина Маламант. — Очень важны логистическая поддержка и компенсация расходов на сертификацию медицинского оборудования».

Существенный барьер для выхода на зарубежные рынки — затраты на исследования и регистрационные действия, отмечает Березин из «Лидкора», однако на межгосударственном уровне существует ряд практик, которые позволяют нивелировать эти трудности: так, можно добиваться признания российских регистрационных удостоверений или прохождения регистрации в режиме «фаст-трек» по факту одобрения изделия в России.

«Мы пользовались почти всеми основными мерами поддержки и можем сказать, что здесь нельзя выделить какую-то одну наиболее важную или нужную, — говорит Юдин из «МедиКрафта». — Просто на разных этапах выхода на экспорт предприятию нужны разные меры поддержки. И мы надеемся, что число мер поддержки экспорта будет только возрастать».

Найти новых партнеров и выйти на рынки сбыта производителям российской медтехники помогает международный экспортный форум «Сделано в России». Это одна из мер поддержки бизнеса по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Форум пройдет 14 октября в конгресс-центре «Центр международной торговли в Москве».