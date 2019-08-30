Силуанов увидел нюансы в идее главы ФАС о ликвидации госкорпораций

Речь идет о предложении Игоря Артемьева преобразовать госкорпорации в акционерные общества. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что не все госкорпорации можно реформировать таким путем

Антон Силуанов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не все госкорпорации можно перевести в акционерные общества. Так он прокомментировал журналистам заявления главы ФАС Игоря Артемьева, предложившего накануне ликвидировать госкорпорации путем перерегистрации их в акционерные общества.

В частности, по мнению Силуанова, акционерное общество является наиболее эффективной формой работы бизнеса. «Но есть целый ряд вопросов, которые требуют отдельного статуса, организационно-правовой формы государственных корпораций», — приводит слова Силуанова «РИА Новости».

В качестве примера, кому больше подходит форма госкорпорации, первый вице-премьер привел «Росатом» и госкорпорации поддержки ЖКХ. По словам Силуанова, их вряд ли можно преобразовать в акционерные общества.

В то же время глава Минфина согласился с тем, что целый ряд госкорпораций «близки в своей деятельности к форме акционерных обществ». «Будем работать, посмотрим», — сказал Силуанов, добавив, что правительство приняло к сведению доклад ФАС.