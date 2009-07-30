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Источник в правительстве: Большинство статей бюджета будет сокращено
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Источник в правительстве: Большинство статей бюджета будет сокращено
Экономика, 30 июл 2009, 01:31
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Источник в правительстве: Большинство статей бюджета будет сокращено
Большинство статей федерального бюджета 2010г. будет сокращено. Об этом сообщил источник в правительстве РФ. В частности, объем поддержки национальной экономики снизится на 27,4% по сравнению с текущим годом.

Источник добавил, что сокращению подлежат расходы практически на все отрасли экономики, за исключением авиации и атомной энергетики. В рамках соответствующих федеральных целевых программ также планируется сохранить уровень ассигнования на развитие системы ГЛОНАСС и Федеральную космическую программу.

При этом в 2010г. ожидается запуск трех новых целевых программ: по социально-экономическому развитию Ингушетии, а также по поддержке телерадиовещания и новых ядерных технологий.

В то же время расходы федерального бюджета на социальную политику в 2010г., по предварительным подсчетам, составят 356,6 млрд руб. против 321,5 млрд руб. в текущем году. Соответствующие предложения будут рассмотрены сегодня на заседании кабинета министров в рамках обсуждения основных характеристик федерального бюджета на 2010-2012гг.

Кроме того, предлагается увеличить объем межбюджетных трансфертов с 3 трлн 432 млрд руб. в 2009г. до 3 трлн 588 млрд руб. в 2010г., расходы на национальную оборону - с 1 трлн 212 млрд руб. до 1 трлн 219 млрд руб. соответственно.

По данным источника, ставки акцизов на нефтепродукты могут быть увеличены с 2010г. на 10% - именно такое предложение представлено профильными ведомствами к заседанию кабинета министров. Источник отметил, что 5% от взимаемого в целом по стране налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется перевести с регионального на федеральный уровень, за счет чего субъекты РФ лишатся 30 млрд руб. поступлений в свою казну. "В 2010г. эти потери будут компенсированы полностью, в 2011г. правительство вернет регионам 75%, а далее компенсация пойдет по понижающей шкале", - сказал источник.

По его сведениям, в повестке дня стоит и вопрос об увеличении акцизов на пиво в три раза по сравнению с текущим уровнем. Источник добавил, что если такая мера будет одобрена, увеличение пивных акцизов достигнет 190% к ранее утвержденному на 2010г. уровню.

Одновременно предлагается повысить ставки акцизов на табак: рост специфической ставки составит 44%, адвалорной - 7% к уровню 2009г. По данным источника, акцизы на алкоголь планируется повысить на 30% по сравнению с нынешними ставками, а это аналогично 20-процентному росту к ранее установленной на 2010г. ставке.

Источник сообщил также, что правительству предлагается, начиная с 2010г., "привязать" экспортную пошлину на нефтепродукты со ставкой экспортной пошлины на нефть. В то же время планируется ввести ряд новых экспортных пошлин, в том числе на никель.

Теги: ГЛОНАСС , большинство , космическая программа , федеральный бюджет
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