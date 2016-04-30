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Зимбабве поддержит Россию в борьбе с санкциями
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Зимбабве поддержит Россию в борьбе с санкциями
Экономика, 30 апр 2016, 20:17
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Зимбабве поддержит Россию в борьбе с санкциями
Власти двух стран договорились совместно противостоять тем, кто пытается нанести ущерб их экономике

​Власти России и Зимбабве намерены объединить усилия в борьбе с наложенными на них США и Евросоюзом санкциями. Решение об этом было принято на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничестве, состоявшемся в столице Зимбабве Хараре.

«Кроме выражения солидарности в осуждении этих санкций мы должны, в частности через механизм межправительственной комиссии, объединить наши усилия для предотвращения ущерба для наших экономик, нанести который хотели авторы этих необоснованных и аморальных мер», — заявил министр иностранных дел Зимбабве Симбараше Мумбенгегви (цитата по ТАСС).

Зимбабвийский министр также поблагодарил Россию за поддержку Зимбабве в 2008 году, когда наложенное РФ и Китаем вето позволило заблокировать принятие Советом Безопасности Организации Объединенных Наций подготовленного США проекта о введении против Зимбабве общемировых санкций.

«Мы благодарны Российской Федерации за поддержку и солидарность, проявленную в 2008 году, когда российское вето в Совете Безопасности спасло Зимбабве от международных санкций, которые разрушили бы нашу страну», — отметил Мумбенгегви.

В свою очередь глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил за полную отмену санкций, введенных против Зимбабве властями США и Евросоюза, назвав недопустимой «практику применения западными странами односторонних рестрикций в отношении суверенных государств».

Российский министр сообщил, что в 2015 году оборот торговли между Россией и Зимбабве увеличился на 7,5%, составив в общей сложности $45,4 млн. Прирост был достигнут главным образом за счет роста импорта из Зимбабве сельхозпродукции. Однако Мантуров уверен в скором выходе на «качественно новый уровень инвестиционного и экономического сотрудничества», так как у России есть многое из того, что «Зимбабве сегодня закупает или хотела бы закупать на мировом рынке».

В августе 2008 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, объясняя решение России наложить вето на проект резолюции Совбеза о введении против Зимбабве ряда санкций (финансовые санкции, закрытие границ для ряда высокопоставленых чиновников, запрет на продажу Зимбабве оружия и т.д.), назвал подготовленный США документ «экстремистским».

Впрочем, наложенное Россией вето не слишком помогло Зимбабве. В августе 2008 года в стране была проведена деноминация, в рамках которой 10 млрд старых зимбабвийских долларов обменивались на один новый. Однако уже в октябре того же года курс местного доллара снова рухнул, по официальным данным, инфляция за год составила 231 млн процентов, по неофициальный — 6,5 квинкватригинтиллионов процентов. Резервному банку Зимбабве пришлось выпускать в обращение купюры номиналом 100 трлн долларов (впоследствии банк удостоился Игнобелевской премии по математике), однако ситуация становилась только хуже, и в 2009 году зимбабвийский доллар прекратил свое существование, а все денежные пересчеты были переведены на иностранную валюту. России до такого пока далеко.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Зимбабве , санкции
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