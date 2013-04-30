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"Роснефть" отчиталась о росте выручки и увеличении объемов добычи нефти
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"Роснефть" отчиталась о росте выручки и увеличении объемов добычи нефти
Экономика, 30 апр 2013, 01:00
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"Роснефть" отчиталась о росте выручки и увеличении объемов добычи нефти
Выручка НК "Роснефть" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2013г. выросла на 7% - до 812 млрд руб., говорится в отчете компании. При этом чистая прибыль НК снизилась на 12,8% - до 102 млрд руб.
Фото: ИТАР-ТАСС

Капитальные затраты "Роснефти" снизились на 20,8% - до 95 млрд руб. В I квартале 2012г. показатель составлял 120 млрд руб.

Добыча углеводородов в отчетном периоде увеличилась на 82,4% и составила 4 804 тыс. барр. н.э./сут. Рост добычи нефти в основном обусловлен отражением эффекта от приобретения ТНК-ВР в размере 18,4 млн барр. Исключая эффект от приобретения ТНК-ВР, суточная добыча увеличилась на 0,6%, что было вызвано органическим ростом добычи на Ванкорском месторождении в результате ввода новых скважин.

Между тем добыча газа достигла 5,97 млрд куб. м, что на 11,2% превышает уровень IV квартала 2012г. Увеличение добычи газа произошло в основном в результате эффекта приобретения ТНК-ВР в размере 0,53 млрд куб. м. Исключая эффект от приобретения ТНК-ВР, добыча газа выросла на 1,3%. Увеличение добычи газа было по ООО "НГК "Итера" и "Юганскнефтегазу".

Комментируя финансовые итоги компании, президент "Роснефти" Игорь Сечин отметил: "Ключевым событием для компании в отчетном периоде стало приобретение 100-процентной доли ТНК-ВР. Роснефть укрепила свои лидирующие позиции в разработке российского шельфа и заключила ряд крупных долгосрочных соглашений о монетизации добытых углеводородов. Динамичное развитие бизнеса позитивно сказалось на производственных результатах - устойчивом росте добычи и наращивании ресурсной базы".

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило корпоративные кредитные рейтинги "Роснефти" до ВВВ (с ВВВ-) со "стабильным" прогнозом. Повышение рейтингов связано с позицией менеджмента "Роснефти" относительно финансовой политики компании после сделки по покупке ТНК-BP. Кроме того, S&P полагает, что вероятность предоставления компании своевременной и значительной поддержки со стороны государства в настоящий момент высока, что положительно влияет на рейтинги компании.

Отметим, что ранее сегодня свою финансовую отчетность опубликовала еще одна нефтяная компания. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО снизилась на 34,5% и составила 180,1 млрд руб. в 2012г. Объем добычи нефти вырос на 1% и составил 61,4 млн т.

"Роснефть" на 75,16% принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз". В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

Теги: Роснефть , отчетность , прибыль , ТНК-ВР
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