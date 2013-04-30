Китай стал лидером по спросу на стационарные компьютеры

Поставки ПК в страну выросли до 69 млн единиц по итогам 2012г. В свою очередь, американский рынок был крупнейшим до 2011г. По итогам минувшего года было заказано 66 млн единиц ПК.
Увеличение объемов продаж ноутбуков характерно для развитых рынков, где уже практически вытеснены стационарные компьютеры, в то время как в Китае спрос на стационарные компьютеры и ноутбуки практически равный.
Аналитики IHS прогнозируют, что структура спроса на компьютеры в Китае к 2014г. будет такая же, как в развитых странах (36-64% - ПК и ноутбуки соответственно). По мнению экспертов, спрос на ПК в Китае вырастет в этом году лишь на 3-4%, поскольку китайцы также начинают отдавать предпочтение более компактным устройствам.
Китайское правительство вкладывает значительные средства в развитие компьютерной инфраструктуры. В следующие 10 лет власти намерены вложить порядка 40 трлн юаней (6,4 трлн долл.) в создание компьютерной инфраструктуры в сельской местности.